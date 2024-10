EXCLUSIVA: Ninel Conde responde a quienes la critican por sus operaciones en el rostro

Ninel Conde se ha pronunciado una vez más ante las constantes críticas que ha recibido en las últimas semanas por su radical cambio de apariencia. La cantante y actriz, fiel a su estilo, prefirió no entrar en detalles sobre el tema y enfocarse en otros aspectos de su vida.

¿Qué dijo Ninel Conde sobre quienes la critican por sus operaciones en el rostro?

En una entrevista exclusiva para Ventaneando, la intérprete aseguró que trata de no prestar atención a los comentarios negativos y concentrarse en su trabajo y en las personas que la quieren: “Yo creo que yo trato de no enfocarme en eso. La verdad es que no me gusta ver nada de esas cosas negativas. Me gusta concentrarme en mi trabajo, en producir, en crear”, expresó Conde.

Ninel Conde prioriza su vida personal y profesional

La artista, quien actualmente reside en Miami, evitó responder a preguntas sobre su relación con su hijo Emanuel, asegurando que prefiere mantener su vida privada en privado. Sin embargo, afirmó que espera poder verlo pronto y que lo más importante es que todos estén bien de salud.

Mira, de cosas personales, la verdad es que no me gusta entrar mucho en detalles, pero todo está bien, gracias a Dios, y pues bueno, espero poderlo abrazar. Lo importante es que todos tengamos salud y que todo fluya.

Respecto a su vida amorosa, Ninel Conde tampoco quiso revelar detalles sobre la celebración de su cumpleaños, limitándose a decir que lo pasó rodeada de amor.

Ninel Conde se encuentra enfocada en sus proyectos profesionales

La “Bombón Asesino” se encuentra enfocada en sus proyectos profesionales y en la diversificación de sus ingresos. Recientemente, participó en el evento Broadway Night Lights en Los Ángeles y anunció que está trabajando en nuevos espectáculos, grabando música y creando contenido exclusivo para OnlyFans.

“Seguimos haciendo presentaciones, shows, renovando mi espectáculo, el vestuario, las canciones, grabando música y pues bueno, haciendo otro tipo de cosas también empresariales que no tienen que ver con el espectáculo porque pues también hay que poner los huevos en todas las canastas”, afirmó.

