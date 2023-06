Exesposa de Alejandro Sanz revela que ha intentado ayudar al cantante.

El músico, cantante y compositor español, Alejandro Sanz, encendió las alarmas hace unos días después de que publicara un alarmante mensaje en redes sociales que preocupó a sus fans.

¿Qué publicó Alejandro Sanz? El originario de Madrid, España, publicó: “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado”, admitió el intérprete de “Amiga mía”, “Mi soledad y yo”, “Y, ¿si fuera ella?”, entre otras.



“Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano”, agregó e hizo referencia a su inminente actuación en España. “Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil”.

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 26, 2023

¿Cancelará sus conciertos?

Luego de su alarmante publicación, Alejandro Sanz expresó su gratitud por todas las muestras de cariño y apoyo que ha recibido. Aunque admitió que la luz no ha llegado por completo.

Posteriormente reveló que se encontraba de mejor ánimo y reiteró que no tiene la intención de suspender ninguna de sus presentaciones. “Creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo durante los shows, podremos salir adelante. Encerrarme no es una buena idea”, afirmó Sanz en su escrito, dejando claro que su pasión por la música y el cariño de sus seguidores son un motor que lo impulsa a seguir adelante.

Estos días he recibido muchos cariño por diferentes vías y Las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho.

No quiero suspender la gira porque creo que… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 29, 2023

¿Su exesposa quiso ayudarlo?

Su exesposa Raquel Perera reaccionó a su alarmante publicación y dejó entrever que a pesar de su separación siguen teniendo contacto. Así mismo, señaló que la crisis por la que está pasando Alejandro Sanz es producto del cansancio extremo derivado de la gira mundial que actualmente está llevando.

“Yo he intentado ayudarlo en todo lo que ha podido. Alejandro está cansado, que es un sentimiento que a todos nos pasa. Lleva de gira muchos meses dándolo todo y yo creo que es normal que de repente se sienta cansado. Cuando estás en los escenarios con mucho aplauso y mucho éxito y para a descansar cuatro o cinco días te baja todo eso”, declaró.