Exesposa de Dani Alves hace polémica declaración sobre el jugador: “Para mí ha muerto”

Dani Alves se encuentra viviendo las de Caín tras una exitosa carrera como futbolista en la que ganó todo y se convirtió en el más ganador en la historia del futbol. Sin embargo, desde hace más de 10 meses se encuentra privado de su libertad luego de haber sido acusado de agresión sexual por una joven de 23 años.

¿Dani Alves cambió de abogado?

Cabe mencionar que hace unos días el exfutbolista que brillara con el Sevilla, Juventus, PSG, Sao Paulo, Pumas y la Selección de Brasil, decidió cambiar de abogado de cara al juicio. Ahora, la encargada de llevar su caso será la letrada Inés Guardiola.

La razón de la ruptura laboral con su anterior abogado habría sido porque “está pensando más en la repercusión penitenciaria antes que en ganar su propio caso”. El juicio de Dani Alves se llevará a cabo a finales de octubre y principios de noviembre, ahí será cuando se determine si es culpable o inocente.

¿Qué dijo la exesposa de Dani Alves? Dani Alves estuvo casado con Dinorah Santana, quien fue su primera esposa y es madre de sus dos hijos. Santana había mantenido un perfil bajo y defendiendo al exfutbolista, pero esto cambió repentinamente y decidió romper el silencio.

“Yo todo lo que he hablado, y tengo aquí los WhatsApp, era orientado a lo que tenía que decir: ‘mira, va a llegar al aeropuerto… vas a tener prensa, tú vas a decir esto y esto. Cuando tú salgas de la cárcel, tú vas a decir esto y esto’. Nadie me ha presionado, pero lo hice por ayudar al padre de mis hijos. Me han utilizado hasta cuando les he servido”, dijo Dinorah Santana al programa Cuatro al Día.

A su vez, la exesposa de Dani Alves dejó en claro que la situación que viven sus hijos no es nada agradable y declaró que “ser hijos de un presunto violador es algo muy desagradable. Quiero que desaparezca de mi vida. Para mí ya no existe, para mí ha muerto”.