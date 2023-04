Exesposa de Dani Alves toma inesperada decisión tras situación legal del futbolista

Desde su detención el pasado 20 de enero, la situación judicial del brasileño Dani Alves no ha dejado de ser noticia, algo lógico si consideramos el caso grave por el que es acusado como también por lo famoso que es el exjugador del Barcelona.

Ahora, en esta ocasión, su exesposa Joana Sanz tomó una decisión que para muchos ha sido inesperada, principalmente por cómo había manejado el caso.

El ya exintegrante de Pumas de la UNAM se encuentra detenido luego de que se presentara una denuncia por presunto abuso sexual a una mujer en una discoteca en España. Una vez que esto aconteció el club donde alguna vez brilló Hugo Sánchez anunció la desvinculación inmediata del defensor como también resaltó que de esa situación no había vuelta atrás.

¿Cuál fue la decisión que tomó la esposa de Dani Alves?

Joana Sanz comunicó en su perfil de Instagram un contundente comunicado en el que anunció que se marcha de las redes sociales para tratar de alejarse del ojo público.

Las palabras concretas de la modelo fueron: “Dado el acoso mediático al que estoy sometida, he decidido dejar de utilizar mis redes sociales. No sé si esto sea suficiente para que los medios de comunicación dejen de esperar en aeropuertos, fuera de mi casa u hoteles, a la salida de restaurantes, en medio de mi trabajo o abordar a mis seres queridos”.

La española finalizó afirmando: “Ojalá que todo esto cese porque está afectando a mi salud mental y a mi vida social. No soy una persona que viva de exponerse públicamente porque me causa ansiedad y pues no es para mí. Gracias a Dios mi trabajo lo puedo realizar lejos de los focos mediáticos”.