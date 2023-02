Filtran charla de Dani Alves en prisión en su momento más difícil.

Vaya lío en el que se encuentra metido Dani Alves, el jugador más ganador en la historia del futbol, quien sigue recluido en el centro Penitenciario de Brians 2 de Cataluña, luego de haber sido acusado de agresión sexual.

¿Cuándo ocurrieron los hechos? De acuerdo con las declaraciones de la joven, los hechos tuvieron lugar el pasado 30 de diciembre en el centro nocturno Sutton, por lo que días después el exjugador de Pumas fue detenido y recluido en el centro penitenciario ya mencionado.

Pese a que la información sobre su caso ha salido a cuentagotas, en días recientes se filtró una conversación que habría sostenido el exfutbolista del Barcelona y PSG con algunos reclusos, donde además se dijo inocente.

¿Cómo la pasa Dani Alves en prisión?

Más de un mes ha pasado desde que Dani Alves fue encarcelado; sin embargo, el exfutbolista de la Canarinha trata de llevar lo más tranquila su estadía en el centro Penitenciario de Brians 2, donde incluso ha hecho algunas amistades.

De acuerdo con el programa de Ana Rosa, Dani Alves ha charlado con varias personas y siempre ha mencionado que él jamás agredió a nadie y nunca hizo algo que la otra persona no haya querido.

“Él no habla mucho, pero lo que dice es que él no ha abusado de nadie, ni pegado a nadie. Y que, si la chica no hubiera querido, él no hubiese querido hacerlo. Que él no obligó a nadie”, relató el programa español.

¿Dani Alves ya se resignó a quedarse en prisión?

Se sabe que la defensa del futbolista brasileño ha intentado llegar a un arreglo con la presunta víctima, pero ésta lo ha rechazado. Por eso el sudamericano se habría hecho a la idea de que su estadía en prisión será larga.

“Él cree que va a seguir dentro. Ahora cuando la chica ha dicho que tampoco quiere dinero ni nada, pues eso le afecta. Pero él cree que no debe estar ahí dentro y no se siente bien ahí”, añadió el medio.