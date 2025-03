Exesposas de Eugenio Derbez unen fuerzas para apoyar a sus hijos, Eduardo y Vadhir

Exparejas de Eugenio Derbez , Victoria Ruffo y Silvana Prince, mamás de José Eduardo y Vadhir respectivamente, demostraron que la familia es lo primero y aún más cuando se trata de los proyectos de sus hijos. Y es que, según las declaraciones de los actores, sus madres fueron las mejores pagadas en su reality show llamado “Par de Ideotas”.

¿Qué dijo José Eduardo Derbez sobre la participación de las exparejas de Eugenio en su reality?

En este sentido, Eduardo reveló que una madre siempre está para apoyarte, aunque admitió que traer invitados es muy complicado: “Las mamás cooperaron porque son las mamás, pero de repente traer invitados es bien complicado y entonces eran llamadas tras llamadas”.

Por su parte, Vadhir expresó su sentir cuando se enteró que la serie ya es número uno en la plataforma de streaming donde se exhibe: “Obviamente confiamos mucho en el proyecto, pero el que alguien te diga que en 24 horas eres el número uno…”, dijo. “Me llena de orgullo, de emoción, de alegría. Es como decir, ‘nuestro bebé está saliendo muy bien’”, agregó el hijo de Victoria Ruffo.

¿Qué piensa Vadhir Derbez sobre José Eduardo?

Por otra parte, los hermanos se llenaron de elogios: “Yo lo admiro como persona, como profesional, se me hace una persona que… es muy trabajador, lucha por sus sueños, gran papá, o sea, es una persona apasionada, que es muy familiar, que tiene muy buenos valores, o sea, no sé, a mí me encanta poder decir que él es mi hermano”, dijo Vadhir sobre José Eduardo.

¿Qué piensa José Eduardo Derbez sobre Vadhir?

José Eduardo también abrió su corazón: “Es una persona muy dedicada, donde pone el ojo pone la bala, de verdad. Es apasionadísimo y aparte hace de todo, que es lo impresionante. Baila, canta, actúa, toma fotos, sabe de todo, o sea, de verdad le sabe a todo y lo quiero y lo respeto mucho”, expresó, aunque también lo terminó ventaneando: “Algo que no me gusta de él es que se distrae mucho en el celular”.