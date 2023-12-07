VIDEO: Joven abandona a su novia en asalto y el ladrón lo regaña

Como hemos mencionado en repetidas ocasiones, las redes sociales tienen diversos usos, pero uno de los más comunes es el entretenimiento, ya que gracias a ellas podemos conocer historias de todo tipo, desde chuscas hasta enternecedoras. En esta ocasión hablaremos de un joven que abandonó a su novia en pleno asalto y terminó regañado por el ladrón.

Incidentes inusuales como este se han vuelto virales en redes sociales, generando infinidad de opiniones. Recientemente se viralizó un video que captó la atención de los internautas, pues mostró el momento justo en que un joven abandonó a su novia en pleno asalto y salió huyendo del lugar.

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¿Dónde sucedieron los hechos?

Los hechos ocurrieron en la alcaldía Iztapalapa, de la CDMX y mostraron el momento en que dos jóvenes fueron interceptados por un par de asaltantes; sin embargo, el sujeto que iba con su novia decidió poner tierra de por medio y salió huyendo a toda velocidad.

Este hecho generó gran indignación, además del robo, ya que en el video difundido en redes sociales se aprecia a lo que parece ser una pareja de estudiantes, caminando por la acera cuando de pronto son abordados por dos asaltantes, uno de ellos llega a pie y otro en motocicleta.

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"Q WEY, NO MAMES CÓMO LA DEJAS?!”

Así atracaron estos tipos, a una pareja q camina por calles de la peligrosa @Alc_Iztapalapa

El joven corre para huir de la rata, pero su acompañante no logra escapar…

Y así la atracan.

Si los reconoce, denúncielos en @SSC_CDMX o @FiscaliaCDMX pic.twitter.com/XkzUe0oQ79 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) December 7, 2023

¿Cómo reaccionaron los asaltantes?

Al ver esto, el joven emprendió la huida y dejó a su novia en el lugar con los asaltantes, pero lo que llamó la atención fue el gesto de uno de los amantes de lo ajeno, pues en lugar de huir de inmediato del lugar con las pertenencias de la chica, le gritó al novio de la joven para reprocharle su actitud, según menciona el portal Quinto Poder.

¿Qué dijeron las redes sociales? Como mencionamos anteriormente, el hecho provocó una gran indignación entre los internautas, quienes reaccionaron con comentarios negativos, incluso algunos compartieron experiencias personales similares y hubo otros que le sugirieron a la joven evaluar su relación.

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