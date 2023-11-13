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FOTOS | Maluma se muestra más enamorado que nunca con su novia Susana

Maluma celebró el cumpleaños de su novia Susana este fin, quien llegó al tercer piso; y para ello, le obsequió un costoso bolso que sin duda, la enloqueció.

Por: Carolina Loaiza

FOTOS | Maluma y novia
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