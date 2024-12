¿Quiénes son las exnovias de Memo Aponte que lo acusan de maltratar a sus mascotas?

El influencer Memo Aponte nuevamente está metido en tremenda controversia, pues recientemente sus exnovias (Shadia Haddad y Mónica Rosales) se unieron y lo denunciaron por maltratar a sus mascotas.

En el podcast “Hablemos de Tal”, conducido por Un Tal Fredo, se revelaron las acusaciones en contra de Memo Aponte. Los testimonios incluyeron graves acusaciones de maltrato emocional, psicológico y físico, junto con comportamientos extraños con sus mascotas, lo que desató una ola de críticas en redes sociales.

¿Qué dijeron las exnovias de Memo Aponte?

Shadia Haddar, exnovia de Memo Aponte, afirmó que el actor presuntamente drogaba a sus perritas para evitar molestias, utilizando gotas de marihuana para mantenerlas tranquilas, especialmente por la noche.

“Drogaba a sus perros, les daba gotas de marihuana. Los perros son para él como un peluche, o es como creemos que los quiere ver, si el perro ladra, si el perro da lata, le da un gotero entero, si tú pasas afuera de su casa, sus perritas están dormidas. Me decía: ‘dale gotas, ya nos tenemos que dormir’, yo le decía que sí, pero no se las daba porque me parecía algo horrible, eran cachorritas con mucha energía, necesitaban atención”, dijo Haddad.

De igual forma, relató que Memo Aponte reaccionó violentamente cuando una de sus perritas, Sora, se comió un control remoto, por lo que la azotó contra el piso.

“Empiezo a ver cómo empieza a pegarle a la perrita, pero horrible. Esto lo hacía siempre, de que la perrita se hacía pipí del miedo. Una vez me acuerdo que hasta la agarró y la azotó en el piso, horrible, horrible y se enojó conmigo”, relató.

Por su parte, Mónica Rosales, otra expareja de Aponte, dijo que “las perritas no salían a pasear ni jugaban; pasaban la mayor parte del tiempo dormidas por las sustancias que Memo les administraba”.

¿Memo Aponte obligaba a sus exparejas a limpiar las heces de sus perritas? “Yo le estaba preparando caldo de pollo porque estaba enfermo del estómago. De repente se despierta y me dice: ‘Huele feo’. Abre la cobija y ya sabes, la ca... ahí", dijo Haddad.

“Se enojó tanto, gritó, y yo lo vi tan enojado que dije: ‘No, tranquilo, ahorita lo limpio’ y limpié su ca...” añadió.

¿Qué dijo Memo Aponte al respecto?

Hasta el momento, Memo Aponte no se ha pronunciado sobre las denuncias públicas de sus exnovias, Shadia Haddad y Mónica Rosales, por el supuesto maltrato a sus mascotas.