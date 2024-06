Ex de Ángela Aguilar reacciona a su noviazgo con Christian Nodal; le dedica duro mensaje

El mundo del espectáculo y los deportes a veces se entrelazan de manera inesperada, generando controversias y sorprendiendo a los seguidores de ambas esferas. Tal es el caso de la reciente polémica entre la cantante mexicana Ángela Aguilar y el jugador de fútbol americano Josh Ball, quienes aparentemente tuvieron una relación.

La noticia del nuevo romance de Ángela con Christian Nodal no ha sido bien recibida por todos incluido Ball, la expareja de Aguilar quien reaccionó en sus redes sociales y ha dejado a muchos con la boca abierta.

¿Quién es Josh Ball y qué relación tenía con Ángela Aguilar?

Para dar un poco de contexto, Josh Ball es un jugador de futbol americano de los Estados Unidos, conocido por su habilidad en el campo y por su personalidad contundente fuera de él. Aunque nunca hubo una confirmación pública de la relación entre Ball y Aguilar, la interacción entre ambos en redes sociales sugería que había algo más que una simple amistad; además, los seguidores de la pareja especulaban sobre la naturaleza de su relación, pero ni Ángela ni Josh hicieron comentarios directos al respecto.

¿Qué dijo Josh Ball tras conocer el noviazgo de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Ahora bien, la noticia de que Ángela Aguilar, la joven estrella de la música mexicana e hija del reconocido cantante Pepe Aguilar, comenzó un romance con Christian Nodal, otro talento emergente en la industria musical, no pasó desapercibida. Josh Ball, aparentemente molesto con la situación, publicó una historia en su cuenta de Instagram que decía: “The trust of the innocent is the liar’s most useful tool”, lo que en español se traduce como “La confianza de los inocentes es la herramienta más útil del mentiroso”.

El ex de #AngelaAguilar, #JoshBall, le mandó tremenda indirecta D: “La confianza de los inocentes es la herramienta más útil del mentiroso” pic.twitter.com/jVRtlNHeLN — Carlos A Luna (@Tony_Luna911) June 11, 2024

¿A qué se refiere Josh Ball con su polémica declaración?

La declaración de Ball fue rápidamente interpretada por los seguidores como una indirecta dirigida a Ángela Aguilar, insinuando que él se sintió traicionado o engañado de alguna manera. Esta interpretación ha generado una ola de comentarios en su último post de Instagram, donde los fans no han dudado en preguntarle directamente sobre su relación con Ángela y su opinión sobre el nuevo noviazgo.

