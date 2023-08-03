Extranormal: Conoce los episodios más reales y sorprendentes

Dentro de la gran variedad de programas que ha tenido TV Azteca, a lo largo de estos 30 años de historia, tenemos producciones para todo tipo de gustos, entre ellos Extranormal.

¿Cuándo fue el primer programa de Extranormal?

Extranormal, tiene como temas principales todo lo que está relacionado con situaciones fuera de lo normal, sobrenaturales o paranormales, el cual tuvo su primera emisión en 2007. Desde ese momento ha tenido once temporadas, en las cuales ha narrado investigaciones y sucesos que pocas personas podrían creer.

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Los capítulos más terroríficos de Extranormal.

Ahora, nos hemos dado a la tarea de reunir algunas de las investigaciones más impactantes que hemos tenido en Extranormal.

La feria del horror.

Era un lugar en donde los investigadores encontraron entidades peligrosas, todo dentro de un parque de diversiones en Morelia, Michoacán. El sitio está abandonado, lo que antes era para divertir a los niños, ahora concentra una energía oscura.

De acuerdo a los expertos, entidades oscuras han tomado las emociones de las personas que visitaron el lugar y lo han convertido en algo Extranormal, lo cual no tiene explicación.

Cruces Blancas, el regreso a Cañada de Lobos.

La famosa Cabaña de Lobos, un lugar que, de acuerdo con los conocedores, un ermitaño pasó sus últimos días, aunque las cosas que suceden espantan a cualquiera.

En este caso, el equipo de Extranormal obtuvo evidencia de una criatura, lo más impactante, es que esto podría tratarse de una bruja. Mientras sucedía el recorrido, el equipo fue atacado por las entidades del lugar.

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Para dejar adentrarse con armonía, el equipo realizó un ritual con elementos blancos como cruces y de esta forma poder tener contacto con la bruja de la Cañada.

