Celebramos 30 años del nacimiento de TV Azteca

Hace 30 años la historia de la televisión mexicana cambió para siempre, tras la decisión de Ricardo Salinas Pliego de apostar por Televisión Azteca, lo cambió todo en los medios de comunicación en México.

TV Azteca llegó con una programación renovada, dando a los millones de mexicanos una opción más de entretenimiento, siempre con el compromiso de llevar el mejor contenido a los televidentes.

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Este fue un hecho histórico, el cual sigue marcando la forma de hacer televisión en México, con lo mejor de lo mejor.

El momento que cambió la historia de la televisión en México.

La llegada de TV Azteca, marcó el momento más importante de la televisión, ya que se implementaron cambios que hasta la fecha, siguen marcando la comunicación y el entretenimiento.

Desde el principio de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego apostó gran parte de su patrimonio para hacer crecer la televisora. Con el paso del tiempo se ha convertido en una empresa fuerte, con presencia en varios países.

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En la actualidad, TV Azteca está en todas las plataformas, para que sus millones de televidentes tengan la oportunidad de disfrutar de su programación, manteniendo un compromiso firme con ellos.

