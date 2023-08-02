El miércoles 2 de agosto de 2023, nos encontramos de manteles largos, con los corazones llenos de gratitud y orgullo, para festejar tres décadas de hacer historia en TV Azteca.

En este recorrido por nuestra historia en el mundo de la televisión, no podemos pasar por alto a aquellos que han sido piezas fundamentales para nuestro éxito: nuestros comentaristas deportivos. Ellos, con su pasión, conocimiento y entrega, han marcado hitos importantes en el medio y han dejado una huella imborrable en el mundo del deporte.

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En este sentido, este día queremos rendir homenaje a esos talentos excepcionales que han llevado la emoción de los eventos deportivos a cada rincón del país.

Ellos son los comentaristas de TV Azteca que han hecho historia en el mundo del deporte

Carlos Guerrero, Warrior

Carlos Guerrero, también conocido como “Warrior”, es un narrador deportivo y conductor. Nació el 20 de septiembre de 1979 en Ciudad de México. En 1998 fue invitado para unirse a las filas de TV Azteca Bajío. En el año 2000 se convirtió en corresponsal del programa ‘Los Protagonistas’. Dos años más tarde, se unió a las filas de TV Azteca México. Actualmente es reconocido por su participación como conductor de Survivor México.

Antonio Rosique

Antonio Rosique es un periodista, conductor y comentarista deportivo mexicano. Nació el 31 de mayo de 1975 en Ciudad de México. Ingresó a TV Azteca en 1996 cubriendo la sección de deportes del noticiero "Hechos" con Javier Alatorre. Actualmente es reconocido por su participación como conductor en el programa de televisión Exatlón México.

Christian Martinoli

Con 25 años dentro del medio, Christian Martinoli es un reconocido periodista deportivo y narrador argentino-mexicano en TV Azteca. Es conocido por su estilo apasionado y carismático al comentar eventos deportivos. Ha sido parte de las transmisiones deportivas de Azteca Deportes desde 1998 y ha dejado una huella significativa en la narración deportiva en México.

David Medrano

David Medrano es un reconocido periodista deportivo y comentarista de TV Azteca. Ha estado en la empresa desde 1995 y es conocido por su participación en programas deportivos del medio. Medrano es considerado una figura destacada en el ámbito del análisis y la opinión deportiva en México.

Inés Sainz

Inés Sainz es una reconocida periodista deportiva, presentadora de televisión, modelo y empresaria. Es ampliamente reconocida como "La mujer del deporte en México" y ha sido parte de programas deportivos en TV Azteca.

Luis García

Luis García es un reconocido exfutbolista y actualmente es un comentarista y analista deportivo en TV Azteca. Ha sido parte del equipo de Azteca Deportes por varios años y es conocido por su experiencia y conocimiento en el futbol. García ha sido una de las voces más destacadas en la transmisión de partidos de fútbol en el medio junto a Christian Martinoli.

Jorge Campos

Al igual que Luis García, Jorge Campos, el “Inmortal”, es un exfutbolista mexicano que ha incursionado en el periodismo deportivo como comentarista y analista en TV Azteca. Su carisma y conocimiento del futbol lo han convertido en una figura reconocida en el medio.

Zague

Zague, cuyo nombre completo es Luis Roberto Alves, es un exfutbolista mexicano, comentarista y parte del equipo de Azteca Deportes. Zague se ha destacado por su participación en la cobertura de eventos deportivos de relevancia, como la Copa del Mundo de Futbol Rusia 2018.

Julio César Chávez

Julio César Chávez, considerado una leyenda en el mundo del boxeo es un exboxeador mexicano y actualmente es parte del equipo de comentaristas deportivos en TV Azteca.

Óscar Valdéz

Óscar Valdéz es un reconocido boxeador mexicano que ha participado en diversas peleas transmitidas por TV Azteca. Así mismo, es conocido por su destacada carrera en el boxeo y ha sido campeón mundial en la categoría de peso pluma.

No podemos olvidar al Jefe Vargas que comanda el equipo de Box Azteca, ya que su voz ha sido parte de las mejores peleas en los últimos años, mismo caso que Eduardo Lamazón, que analiza el deporte de los puños como nadie.