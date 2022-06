Fabiola Campomanes lanza importante proyecto tras sufrir agresión física.

Fabiola Campomanes comparte su experiencia con la violencia de género.

Fue en 2019, cuando Fabiola Campomanes denunció a su expareja Jonathan Islas por agresión física, quien fue vinculado a proceso en 2021. Como parte de su sanación, la actriz creó un podcast para hablar de este tipo de temas con el público, lo que la ha ayudado a encontrar la felicidad y tranquilidad en ella misma.

“La felicidad para mí se ha vuelto mi tranquilidad física y emocional. Yo creo que lo primero es buscar ayuda piscológica para poder entender lo que uno está sintiendo y lo que uno está viviendo. Yo el consejo que les doy, sin ser una terapeuta, es que busquen ayuda psicológica primero y después hay muchas organizaciones para buscar una ayuda legal”, dijo durante su llegada a Mentiras, El Musical.

¿Qué pasó con Jonathan Islas? Jonathan Islas fue vinculado a proceso por el supuesto delito de violencia familiar, ya que presuntamente agredió física y verbalmente en estado de ebriedad a Fabiola Campomanes.

Fabiola Campomanes estrena nuevo proyecto para todas las mujeres

Fabiola Campomanes lanzó un podcast para tratar temas relacionados a la violencia de género, y así habló al respecto de su nuevo proyecto.

“Yo cree el podcast sobre todo para contar lo que yo estaba viviendo y cómo lo estaba viviendo, la responsabilidad que a mí me tocaba de analizarme, sin culpas y sin juzgar al otro. En esta vida siempre hay que hacerse responsable de las cosas. Me hice responsable y ahora en día siento que soy otra mujer y que me relaciono de otra manera. Ya no quiero hablar de eso, pronto lo sabrán, vamos avanzando muy bien, muchas gracias”, contó.

En torno a la relación que actualmente mantiene su amiga Kate del Castillo con el director de fotografía Edgar Bahena, comentó.

“Yo creo que no hay mejor estado que el de estar enamorada, entonces, que bonito. Creo que es hermoso cuando alguien está feliz”, concluyó para la prensa mexicana.

