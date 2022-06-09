Ninel Conde no llegó al parque donde tenía la convivencia con su hijo.

El pasado 25 de mayo, Ninel Conde se quejó de que le fue negado el acceso a la casa de Giovanni Medina para encontrarse con su hijo Emmanuel, como parte del acuerdo de convivencia establecido por las autoridades, desde el 22 de noviembre del año pasado.

Venía de Acapulco y dijo haber estado a tiempo para la cita, aunque el acta elaborada por la actuaria Rosalinda Rodríguez de la Rosa hizo constar que a las 4:15 de la tarde, Ninel no había arribado al domicilio.

A raíz del encontronazo que se hizo público, gracias a la transmisión que la actriz y cantante realizó en vivo a través de sus redes sociales, Giovanni ofreció que las próximas convivencias se llevarían a cabo en el parque que se encuentra al interior del fraccionamiento donde vive.

¿Ninel Conde estrena pareja? En contraste, en sus redes sociales, Ninel Conde compartió imágenes de una cena con amigos en la que disfrutó de algunos tragos de tequila. Además de que trascendió que tiene una nueva pareja llamada José Carlos Montibeller.

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Ninel Conde falta a la convivencia con su hijo



Así debía ocurrir ayer miércoles, cuando quedó agendada la nueva fecha de convivencia con su hijo, pero a la que Ninel nunca llegó a pesar de la airada queja que semanas atrás lanzó públicamente.

Así quedó asentado en el acta de la misma actuaria, donde se relata que tanto ella, una psicóloga, Giovanni Medina y el menor Emmanuel estuvieron esperándola.

Como ya se había expuesto, esta no es la primera vez que Ninel falta a las convivencias, pues en su récord figura la del día 11 de marzo; la del 16 de marzo; la del 22 de febero; y la del 23 y 30 de marzo que ella misma pidió cambiar por razones laborales.

Así lo hizo saber el propio Giovanni Medina en un escrito enviado al juzgado, en donde dice que Ninel Conde denota no estar atenta a la convivencia con su hijo y que tiene una diversidad de actividades que no le permiten estar al cuidado del menor.

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