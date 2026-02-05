4 ideas para que tu jardín esté lleno de mariposas siempre: si haces esto, lo tendrás repleto y hermoso

El jardín es un espacio lleno de tranquilidad y en donde se suele descansar rodeado de naturaleza verde, pero también puede convertirse en un santuario para las mariposas, dándole un toque de armonía y vitalidad a tu hogar. Por eso, si quieres atraer estos hermosos insectos, te decimos cómo puedes hacerlo.

¿Cuáles son las mejores ideas para atraer mariposas al jardín?

El objetivo es crear un espacio que sea apto para que las mariposas se acerquen, hagan su trabajo de polinizar y sigan volando para su rumbo. A esto se le llama “ecosistema”, y consta de ciertas especies de plantas y otros detalles aptos para la vida.

Consigue plantas con néctar : como la lavanda, el romero, los girasoles, salvia, menta, albahaca o tomillo.

: como la lavanda, el romero, los girasoles, salvia, menta, albahaca o tomillo. Ten plantas para hospedar orugas: algunas que producen salvia también sirven, son las salvias, lantanas, verbenas, margaritas amarillas y chilcas.

Las mariposas adoran cierto tipo de plantas.|Especial/Pinterest

De esta manera, según indica La Nación, crearás un espacio perfecto para que cuando las mariposas lleguen, tomen del néctar, instalen sus huesecillos y de allí nazcan más en tu jardín.

Otros trucos que puedes aplicar para potenciar la presencia de insectos polinizadores, como las abejas y los colibrís, es colocar las macetas de una manera estratégica. Biodiversidad Mexicana dice que es preferible que pongas las plantas en donde reciban el sol directo , al menos por la mañana. Finalmente, es importante que evites el uso de pesticidas, si no alejarás a cualquier animal de tu jardín.

¿Cuál es el significado de las mariposas en lo espiritual?

El significado espiritual de la mariposa varía de acuerdo a la región. Pero las creencias populares las relacionan con la presencia de familiares que ya no están, es decir, los ancestros.

No obstante, según Clarín, este insecto tiene otros matices: en Japón está relacionada con la felicidad y el amor duradero; cuando hay dos juntas, significa que hay felicidad conyugal.

Mientras que en China se le relaciona con la resurrección y la inmortalidad. Otros significa