El pueblo de Morelos donde hacen los dulces típicos más deliciosos y exóticos de toda la región

Huazulco, Temoac, es un hermoso pueblo de Morelos donde existe una gran variedad de dulces típicos tradicionales a base de amaranto, que saben deliciosos y que, para muchos turistas, son de los más exóticos de la región.

De acuerdo con México Desconocido, el amaranto es un alimento ancestral de México que se utilizaba en rituales y que, en esta zona, se cultiva y se consume en grandes cantidades, aunque estuvo a punto de desaparecer por culpa de los españoles, quienes lo habían prohibido.

En Huazulco, Temoac, hacen el festival del amaranto, donde presentan dulces raros y tradicionales.|(Especial/Google Maps)

Es así como esta tradición atrae a muchas personas amantes de los dulces en diferentes presentaciones, como obleas, palanquetas y barras de amaranto de distintos sabores, destaca el Gobierno de Morelos .

¿Qué más hacer en el pueblo de Huazulco, Temoac, además de comer dulces típicos?

Luego de probar los deliciosos dulces típicos, puedes darte una vuelta por el pueblito de Huazulco y sus atracciones imperdibles:

Visitar los árboles de ahuehuetes : son árboles milenarios que están entre ríos en el poblado de Temoac, específicamente en Amilcingo. Son muy grandes y son considerados los más antiguos de México, según Canal 15 .

: son árboles milenarios que están entre ríos en el poblado de Temoac, específicamente en Amilcingo. Son muy grandes y son considerados los más antiguos de México, según . Conocer el balneario Temoac: lo puedes visitar en familia y disfrutar de una tarde relajante. Está ubicado sobre la calle Real a Huazulco.

lo puedes visitar en familia y disfrutar de una tarde relajante. Está ubicado sobre la calle Real a Huazulco. Visitar la Poza de Carrillo: es un paraíso con un lago en donde puedes nadar.

es un paraíso con un lago en donde puedes nadar. Recorrer el Centro Ecoturístico Cerro del Chumil: se encuentra rumbo al camino al peñón de Jantetelco. Turistas recomiendan quedarse a acampar, hacer caminatas y disfrutar de la naturaleza.

se encuentra rumbo al camino al peñón de Jantetelco. Turistas recomiendan quedarse a acampar, hacer caminatas y disfrutar de la naturaleza. Conocer la Zona Arqueológica de Chalcatzingo: Está en el Valle de Morelos con sus enormes cerros llenos de naturaleza y vistas impresionantes.

¿Cuáles son los beneficios de comer amaranto?

El amaranto es una semilla que, según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México , es un superalimento milenario debido a sus propiedades nutricionales y proteínas de alta calidad. Es un excelente sustituto para las personas veganas o vegetarianas.

Contiene:

Proteínas

Fibra

Vitamina B y C

Hierro

Calcio

Magnesio

Todas estas características hacen que el amaranto tenga beneficios notables para la salud, como promover la saciedad, control de peso y reducir el colesterol, así como la presión arterial. Se usa también como un inflamatorio.