Exatlón México | Doris interviene en el Draft Femenil y aconseja a dos novatas con la determinación de cambiarlo TODO antes de la gran final

A pocas horas de que se defina quién será la novata que asegure su lugar dentro de la próxima temporada de Exatlón México, Doris aconsejó a algunas de las competidoras con la intención de mostrarles aquello que podría marcarles la diferencia entre seguir dentro de la contienda o terminar el sueño de llegar a la próxima temporada.

Doris aconseja a Fernanda y Natasha antes de la gran final del Draft Femenil

En un momento de compañerismo deportivo, Doris, una de las figuras más queridas dentro de Exatlón México y pilar de la escuadra azul, se acercó con las novatas Fernanda y Natasha para compartir un poco de su experiencia. Doris, con confianza de atleta veterana, no solo se tomó el tiempo de corregir y orientar la manera en que las contendientes toman los circuitos, sino que también de dar el consejo que podría marcar la diferencia: “No se preocupen por el circuito, lo que define al ganador es el tiro”.

Dentro de la conversación, Doris fue enfática al señalar que atletas como Angelica caminan al recoger las piezas, por lo que la atleta recomendó que es ahí en donde deben ser más explosivas, pero con la mente en calma para tirar de manera certera y que siempre es mejor impactar con menos fuerza, a pesar de que el tiro quede corto, a que se vuelen.

Experiencia sobre fuerza explosiva

Sin duda, Doris es parte fundamental del ADN del Equipo Azul, por lo que los consejos de la atleta son más que solo palabras; es el legado de una historia marcada por el desempeño y la pasión por el deporte. Ahora bien, la gran pregunta es si estos consejos podrán transformar la historia y definir a la gran ganadora del Draft Femenil.