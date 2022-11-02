Familia de Octavio Ocaña recuerda al actor en su primer aniversario luctuoso.

Para dar con el paradero del otro policía que habría estado involucrado en la muerte de Octavio Ocaña, la familia del malogrado actor solicitó ya la intervención de la Interpol, así lo dio a conocer Bertha Ocaña en el marco del primer aniversario luctuoso de su hermano.

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Recuérdese que, en septiembre pasado, ya había sido detenido otro miembro de la Policía del Estado de México, señalado del mismo delito.

Así es, se le estaría haciendo lo que es una ficha roja para que él sea buscado por medio de la Interpol, efectivamente y pues bueno, yo creo que ya se tardaron es algo que tuvieron que haber hecho hace un buen tiempo

Hasta el momento, el Fiscal se mantiene en contacto con mi papá y él nos va a hacer llegar el documento en cuanto ya lo tenga. Por supuesto, claro que sí, así va a hacer es algo de lo que estamos detrás nosotros

Novia y hermana de Octavio Ocaña lo recuerdan con hermosas palabras.

Bertha, acudió a la misa que vecinos de la zona donde vivió su hermano en el Estado de México, le ofrecieron este lunes. Ahí, también estuvo Nerea Godínez, última pareja sentimental de Octavio Ocaña.

La verdad, todavía me cuesta trabajo creérmelo a veces, bien dicen que el duelo es como una montaña rusa, un día estás bien, otro día estás hundido. Entonces, estas fechas son difíciles

Por cierto, el fin de semana en Tabasco la familia Ocaña también se reunió para recordar al actor, conmovida con un tema del Grupo Bronco su madre, Doña Lucia Ocaña no pudo contener el llanto.

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