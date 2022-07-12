Ya hay nuevo peritaje en el caso de Octavio Ocaña.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tiene listo el peritaje que realizó sobre el homicidio del joven actor, Octavio Ocaña quien murió durante la presunta persecución policíaca, el 29 de octubre del año pasado.

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Su hermana, Berta Ocaña nos puso al tanto de lo que dicho informe podría arrojar a casi un año de la tragedia.

A Octavio lo privaron de la vida y ahí, es donde entra derechos humanos, la CNDH realizó peritajes propios en el caso de mi hermano, ellos hicieron sus propios peritajes, es decir, tenemos los peritajes nuestros, tenemos los peritajes de la Fiscalía y tenemos peritajes de la CNDH, imagínate aquí vamos a juntar toda esta información para, obviamente, llegar a una conclusión adecuada

Berta y su familia, siguen firmes en demostrar que los policías fueron quienes ultimaron a Octavio.

Nosotros estamos buscando justicia, a qué conlleva esta justicia, efectivamente a que estos policías, los cuales privaron de la vida a mi hermano y es algo que pronto, primero Dios, vamos a poder comprobar. Efectivamente, que ellos paguen con cárcel y que sean los suficientes años, porque el delito sería homicidio, definitivamente

Y, confirmó que el abogado Rafael Martínez quien los representó en el caso desde el día uno, finalmente fue removido de su cargo.

Este abogado, Rafael nosotros decidimos darle las gracias y dejarlo, pues si, fuera del caso, esto debido a que, pues si le quedó, sinceramente, un poco grande el caso, se fueron dando bastantes situaciones las cuales no fueron de nuestro agrado sinceramente, ni por parte de él, ni de su equipo y es por eso, es que nosotros decidimos decirle ‘Muchísimas gracias’

La hermana de Octavio Ocaña habla de su experiencia en el foro donde trabajaba el actor.

Berta, compartió que no fue nada fácil para ella y su familia, volver al foro donde Octavio grabó el programa Vecinos.

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