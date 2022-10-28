Familiares de Octavio Ocaña lo recuerdan a un año de su muerte.

A un día del primer aniversario luctuoso de Octavio Ocaña, la familia del joven actor nos abrió en exclusiva las puertas de su casa para recordarlo.

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Es difícil cuando hablo de él porque, pues siempre me entraba eso de acordarme, he vivido un momento muy difícil, un duelo muy fuerte de él. Fue un niño muy feliz, nos hizo felices a todos; se te pueden morir todos, madre, padre, abuelo, hermanos, incluso. Pero un hijo, no, no lo aceptas nunca

Luego, a veces, al jardín llegan colibríes, llegan pajaritos, muchas mariposas y yo soy muy creyente. Era su pasión el futbol, se fue amándolo y pues esta es una de ellas de las tantas, como verán traigo playera de él

La familia de Octavio Ocaña nos llevó al lugar donde murió el actor.

Con la familia, también visitamos el lugar donde Octavio, terminó muerto tras una persecución que aún no termina de ser justificada y hasta ahora, solo uno de los policías implicados en el asesinato ha sido vinculado a proceso, mientras que otro más sigue prófugo.

Nos encontramos en el lugar del accidente de mi hijo, Octavio Ocaña, hasta aquí fue donde él terminó, un lugar muy feo que no merecía él terminar así por una policía que lo venía atacando de la peor manera

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Bajan a mi hijo por este lugar lo matan, porque aquí había sangre, mi hijo queda aquí en el piso y por aquí es donde lo matan. Lo reconocen, lo vuelven a subir y lo acomodan en la camioneta porque pues en la camioneta no había sangre, no había nada; más que aquí, aquí había un charco lleno de sangre