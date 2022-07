Famosa actriz sale en defensa de Rubí tras críticas en La Academia.

La Academia está más candente que nunca y el pasado sábado los ánimos se calentaron entre Lolita Cortés y Alexander Acha, director del reality de talentos, por la elección de temas para los alumnos que semana a semana dan lo mejor de sí para permanecer en la competencia, tal es el caso de Rubí, quien ha tenido una buena progresión gracias a su disciplina y constancia.

Revisión de concierto 5: Rubí. | La Academia 2022

Desde su llegada a La Academia, ‘La quinceañera más famosa de México’ fue catalogada como la nueva Jolette, pero con trabajo y disciplina ha suplido sus carencias vocales, por ello algunos famosos han salido en su defensa, tal es el caso de la actriz Ana Martín, quien mostró su admiración para la joven potosina.

Rubí ha recibido duras críticas por parte del panel de jueces conformado por Lolita Cortés, Ana Bárbara, Horacio Villalobos y Arturo López Gavito; sin embargo, también han sabido reconocer cuando la joven ha tenido buenas actuaciones arriba del escenario.

Ana Martín sale en defensa de Rubí

La actriz es tan solo una de las tantas personas que han visto un crecimiento en ‘La quinceañera más famosa de México’, por ello demostró ser una gran fan de Rubí a través de una publicación en Facebook donde Martín le mostró su apoyo, cariño y admiración.

“Rubí se observa siempre estudiando, eso me encanta de ella. Lo haces bien, sigue así. Es una academia y aprenderás muchísimo más hermosa. Todo en la vida requiere de esfuerzo y disciplina y tú lo estás haciendo. Vas muy bien. Éxitos hermosa”, publicó la actriz.

El gesto de Ana Martín fue bien visto por los internautas quienes aplaudieron los comentarios de la actriz. “Ana Martín es la mejor en redes sociales a pesar de su edad jajaja”, “A Rubí la quieren hacer ver como la Jolette 2.0 pero si ven los 24/7 se darán cuenta que no es soberbia ni confiada en estar ahí por algo, de verdad le echa ganas a pesar de que ya sabemos todos que no tiene una gran voz, pero quiere aprender”, “Ana Martín como siempre sacando sonrisas en redes y la apoyo en sus palabras, esta niña no debe ser objeto de burla más”, fueron algunos de los comentarios en redes.

¿Qué canciones ha cantado Rubí en La Academia? Durante su estancia en La Academia, Rubí ha interpretado temas como “Bésame mucho”, “Las mil y una noches”, “Basta ya”, “Maldita primavera”, entre otras. La académica ha mostrado constancia y disciplina, aunque no siempre le ha ido muy bien con los críticos, esto ha provocado que se muestre insegura y que haya pensado en salir de La Academia.

Pero con todo y eso sigue estando dentro del gusto del público que semana a semana vota para que permanezca en la casa de La Academia.