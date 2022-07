La Academia: Rubí envía polémico mensaje a los críticos.

Rubí ingresó a la cabina POV de TikTok esta tarde para contar más detalles de su experiencia en La Academia. La participante de nuestro reality show, también dejó helados a todos los usuarios de las redes sociales con sus declaraciones a Pablo Chagra, asegurando que le importa más la opinión de sus maestros que de los críticos.

Rubí subió al escenario de La Academia con “Maldita primavera”.

“Los maestros y el director están 27/7 contigo; ellos saben cuando estás mal emocionalmente y cuando quieres rendirte. Ellos son los que están detrás, los jueces no. Yo voy a ser muy honesta, casi no me importa lo que dicen los jueces. Me importa más lo que dicen los maestros porque ellos están contigo”, dijo en nuestro TikTok de La Academia.

La quinceañera viral aseguró que las revisiones de conciertos “son una tortura para todos”, pues los maestros hacen énfasis en sus errores.

“No siento que sea polémico porque yo soy sincera. Si me importa su crítica, pero la verdad me importan más mis maestros; ellos están 24/7 contigo. Yo tomo lo positivo que me dicen los jueces y lo negativo bye. Me importa más la revisión porque ahí están todos tus errores”, continuó Rubí.

Rubí revela secretos de La Academia

Por si fuera poco, la alumna habló de los romances que se han formado en La Academia, asegurando que algunos de sus compañeros se “esconden”.

“No tengo pistas porque yo me enfoco en otras cosas. No sé quien pudo haber sido. Sé que algunos se esconden... pero no sé quien. Se pierden”, dijo sobre los presuntos besos entre los alumnos y alumnas de La Academia.

Por último, Rubí dijo que quiere hacer un tutorial de cocina dentro de La Academia, incluyendo su especialidad que es la sopa de tomate.

