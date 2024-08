Así anunció famosa influencer que perdió otro bebé con desgarrador mensaje

Mariana Rodríguez Cantú, influencer y esposa del actual gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, compartió una desgarradora noticia en redes sociales.

A través de un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, la excandidata a la alcaldía de Monterrey, Mariana Rodríguez Cantú, dio a conocer que perdió otro bebé que esperaba con el todavía gobernador de aquella entidad.

¿Qué dijo la influencer Mariana Rodríguez?

Mariana Rodríguez reveló detalles de su reciente embarazo y habló de la dolorosa pérdida que sufrió, mostrando primeramente las pruebas de embarazo que se practicó los días 4 y 5 de julio, ambas arrojando resultados positivos, además de una ecografía realizada el 17 de julio.

“Duele como si fuera la primera vez, tengo 5 angelitos en el cielo”, publicó en su cuenta de Instagram, donde limitó el acceso a los comentarios y reunió más de 200 mil “me gusta”.

La influencer se mostró llorando y cerró su video con una ilustración de una mamá despidiéndose de su bebé que está en el cielo. De fondo utilizó la canción “I Must Have Been Love”, de Amber Leigh Irish.

Mariana Rodríguez Cantú también reveló que le habría comprado un par de zapatitos al bebé que esperaba con tanto amor; sin embargo, terminó perdiéndolo de forma inesperada.

Mariana dio a conocer que hizo todo lo posible por procurar los cuidados de su embarazo, mostró que acudía a caminar a algún paraje, se inyectaba medicamento que los doctores le recomendaron, acudió con la virgen desata-nudos para pedir por su familia, pero con todo y eso terminó perdiendo a su bebé.

¿Cuántos bebés ha perdido Mariana Rodríguez? El 29 de mayo de 2020, Mariana Rodríguez y su esposo anunciaron que perdieron a su bebé, esto a través de un emotivo mensaje en Instagram, en donde reveló que tuvo un sangrado que le provocó la pérdida de su bebé.

Cabe mencionar que esta no es la primera ocasión que la influencer pierde un bebé. Antes de lograr tener a su hija Mariel, tuvo cuatro embarazos que se interrumpieron de forma natural a las seis y ocho semanas, respectivamente.