Isabella Ladera recibió esta señal en medio de su conflicto por el video filtrado con Beéle

La modelo e influencer venezolana Isabella Ladera ha estado en el ojo del huracán tras la filtración de un video íntimo donde aparece junto al cantante colombiano Beéle. El material comenzó a circular el 7 de septiembre de 2025 en redes sociales como X (Twitter), Telegram e Instagram, generando críticas y burlas, y desatando una ola de indignación por la falta de respeto a su privacidad.

Sin embargo, la famosa ha intentado no poner atención a esta situación y comparte con sus seguidores de Instagram su día a día con normalidad. Y en una de sus últimas publicaciones, reveló “una señal” en medio del caos.

¿Qué pasó entre Isabella Ladera y Beéle?

Tras el escándalo, Isabella confirmó que el video era real y que únicamente ella y el cantante lo tenían en su poder. En una historia de Instagram, escribió: “Las mujeres se apagan sexualmente si las decepcionan emocionalmente”, acompañado del mensaje “te la dejo por si la sientes rara”, una frase interpretada como respuesta directa a la filtración.

Instagram / @isabella.ladera La relación de Isabella Ladera y Beéle estuvo llena de controversia desde el inicio.

Ladera denunció públicamente que emprenderá acciones legales contra Beéle por lo que considera una “traición cruel”.

La venezolana señaló que el acto no solo atentó contra su intimidad, sino que también expuso su vida sexual a la opinión pública sin su consentimiento.

La señal que Isabella recibió: delfines en medio del caos

A pesar del momento difícil, Isabella compartió recientemente en Instagram un video en el que aparece surfeando junto a delfines. La grabación muestra a la influencer deslizándose sobre el agua mientras los mamíferos nadan a su alrededor, un hecho que muchos interpretaron como una señal espiritual en medio del caos.

Aunque no mencionó directamente el escándalo, sí dejó un mensaje que parecía tener un doble significado. “Señales”, escribió junto a las imágenes.

Sus seguidores no tardaron en comentar que los delfines podrían simbolizar paz, sanación y renovación emocional. En varias culturas, estos animales representan guía y protección en momentos de crisis, lo que hizo que el post se volviera aún más simbólico.

Qué pasó con Isabella Ladera después de la filtración de su video íntimo con Beéle

Isabella ha mantenido una actitud firme y emocionalmente fuerte frente al conflicto. Aunque ha recibido críticas, también ha sido respaldada por quienes denuncian la violencia digital y la exposición no consensuada de contenido íntimo.

(INSTAGRAM @isabella.ladera) Isabella Ladera se ha mantenido al margen del escándalo por su video.

En sus redes, ha continuado publicando contenido enfocado en el autocuidado, la conexión con la naturaleza y el amor propio, lo que muchos interpretan como parte de su proceso de sanación emocional.

Las imágenes con los delfines no solo dejaron ver una escena hermosa, sino que también podrían marcar el inicio de una nueva etapa en su vida, una donde el mar, la libertad y los signos del universo parecen acompañarla.