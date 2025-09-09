Beéle ya reaccionó a su video íntimo filtrado y lo que dijo dejó pasmados a muchos

El escándalo del video íntimo de Isabella Ladera y Beéle que se filtró en redes sociales sigue dando de qué hablar. Esta vez porque el cantante colombiano finalmente dio sus primeras declaraciones y demostró cuál es la postura que pretende tomar con el tema de ahora en adelante.

Así lo hizo saber a través de su cuenta de Instagram, donde Brandon de Jesús López Orozco, nombre real de Beéle, compartió un comunicado del bufete de abogados que contrató para hacerle frente a esta penosa situación. En el documento, el despacho de Víctor Mosquera Marín y DMR Law LLC, condenaron la publicación de estas imágenes, recalcando que representa una vulneración a la privacidad y dignidad de su representado.

(INSTAGRAM) Este fue el documento que publicó Beéle tras la filtración de su video íntimo con Isabella Ladera.

Este pronunciamiento tomó por sorpresa a todas las personas que siguen de cerca este caso, pues muchos esperaban que Beéle hablara personalmente del tema y se defendiera de Isabella Ladera.

Sin embargo, el cantante de “Si te pillara” prefirió guardar silencio, igual que hizo en marzo de 2025, cuando Cara Rodríguez, su exesposa, ventiló las infidelidades y maltratos a los que la habría sometido en el podcast “Hablemos de tal”.

¿Beéle filtró el video de Isabella Ladera? Su tajante postura ante las acusaciones

Respecto a las insinuaciones que señalan al cantante Beéle como responsable de difundir contenido íntimo sobre su expareja, los abogados del colombiano afirmaron que no tuvo nada que ver con el video de Isabella Ladera que circula en X y otras redes sociales.

“Es fundamental precisar que Brandon no filtró dicho material, ni participó en su divulgación. Su carrera artística y prestigio internacional descartan cualquier necesidad o interés en actos de esta naturaleza”, se lee en el escrito.

Instagram / @isabella.ladera, @beele Isabella Ladera lanzó un fuerte mensaje tras la filtración de su video íntimo con Beéle

Cabe recordar que fue la modelo venezolana quien lo acusó directamente por este acto, argumentando que se trataría de un intento para desestabilizarla ahora que está rehaciendo su vida lejos de él. Según los dichos de Isabella, sus sospechas son porque esta grabación de carácter sexual solo la tenían ella y Beéle, por lo que es imposible que un tercero tuviera acceso sin autorización.

El crudo señalamiento a Isabella Ladera por el video íntimao con Beéle

Entre las teorías que han circulado sobre esta delicada filtración, salió a la luz una versión del influencer colombiano Valentino Lázaro, que acusó a Isabella Ladera de publicar el video con Beéle. No obstante, más allá de las “evidencias” que se han mostrado en internet, todavía no hay ninguna prueba contundente que revele quién es el verdadero culpable de que se compartiera el clip.