Y a todo esto... ¿quién es más rico: Belinda o Nodal?

Belinda y Christian Nodal no solo fueron pareja y protagonistas de varios titulares, también son dos de los artistas más populares de México. Pero si hablamos de dinero, la balanza se inclina claramente hacia un lado. Y no, no es por rumores: Hay cifras que lo respaldan.

¿Quién gana más: Nodal o Belinda?

Belinda y Nodal vivieron una relación que acaparó titulares desde el primer momento. Se enamoraron rápido, se comprometieron aún más rápido y, cuando todo parecía ir viento en popa, terminaron de forma inesperada. Entre tatuajes, canciones y entrevistas cruzadas, su historia dejó huella en el mundo del entretenimiento.

Hoy, aunque cada quien sigue su camino, el tema Belinda vs Nodal sigue dando de qué hablar, sobre todo cuando se compara cuánto han crecido —y cuánto dinero han ganado— desde que ya no están juntos.

Y a pesar de que ambos tienen carreras exitosas, la diferencia económica entre ellos es de bastante dinero. Mientras Belinda ha construido su camino poco a poco, Nodal logró una fortuna impresionante en menos de una década.

¿Cuánto dinero tiene Belinda actualmente?

Belinda lleva prácticamente toda la vida frente a las cámaras. Empezó en telenovelas cuando era niña y más tarde conquistó al público con su música pop. Discos, conciertos, películas y colaboraciones la han mantenido vigente por años.

Además de su carrera artística, ha probado suerte como empresaria con marcas de maquillaje, joyería y hasta calzado. Aun así, su fortuna estimada —según el sitio Celebrity Net Worth— ronda los 10 millones de dólares. Nada mal, pero comparado con Nodal… se queda bastante corta.

¿A qué se debe la enorme fortuna de Christian Nodal?

Christian Nodal no tiene tantos años en el medio como Belinda, pero lo suyo ha sido meteórico. Desde que lanzó el éxito internacional “Adiós amor”, su carrera despegó con fuerza.

Su estilo regional moderno, el éxito en plataformas digitales y los llenos totales en sus conciertos lo convirtieron en una máquina de hacer dinero.

Además, ha firmado contratos millonarios, y no es ningún secreto que le gusta consentir a sus parejas con regalos de alto perfil. Hoy, se estima que su fortuna supera los 120 millones de dólares. Sí, leíste bien.