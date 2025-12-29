Los escándalos de Ángela Aguilar en 2025: de conciertos cancelados hasta acusación de plagio

La polémica con Ángela Aguilar comenzó hace ya año y medio, cuando se dio a conocer su relación y posterior matrimonio con Christian Nodal. Sin embargo, a juzgar por las veces en que su nombre ha acaparado las redes sociales en los últimos 12 meses, la controversia a su alrededor no está cerca de terminar. A continuación enlistamos los principales escándalos que Ángela Aguilar enfrentó en 2025.

En diversas ocasiones la cantante de regional mexicano ha manifestado en redes sociales lo difícil que ha sido lidiar con el 'hate' que recibe; figuras como su amigo Kunno y sus clubes de fans ya se han manifestado en contra.

Los mayores escándalos de Ángela Aguilar en 2025

1. Polémica por vestidos prestados

En febrero de 2025, el diseñador Jacob Mier acusó a Ángela Aguilar de quedarse con dos vestidos que le habría prestado 5 años atrás, cuyo valor se calculaba en más de 250 mil pesos. Según las declaraciones de Mier, cuya boutique se encuentra en Los Ángeles, los vestidos habían sido utilizados por celebridades como la cantante Carrie Underwood.

Aproximadamente un mes después de la acusación, el periodista Javier Ceriani dio a conocer que la intérprete ya habría regresado las prendas al diseñador.

2. Su donación a las familias migrantes en Estados Unidos

Este año, Ángela Aguilar realizó su primera gira en solitario por Estados Unidos, la cual anunció a principios de agosto; en un post de Instagram, también dio a conocer que parte de sus ganancias se destinarían al apoyo de familias migrantes en el país vecino. Sin embargo, en redes sociales muchas personas consideraron que la cantidad que la cantante donaría era muy pequeña.

En ese entonces se dio a conocer que Ángela daría un dólar por cada boleto vendido a la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros.

3. La cancelación de los conciertos de Ángela Aguilar

Semanas después de la polémica por las donaciones, en Azteca UNO te revelamos que se habían cancelado 7 fechas de conciertos de Ángela Aguilar en Estados Unidos, coincidiendo con rumores de bajas ventas. Entre las ciudades donde se cancelaron las presentaciones se encontraba Newark (Nueva Jersey), Charlotte (Carolina del Norte) y Albuquerque (Nuevo México).

4. Abucheos en el Grito del 15 de septiembre

En el centro histórico de Guadalajara, los Aguilar fueron encargados de dar el Grito con un concierto en familia. Sin embargo, Pepe, Leonardo y Ángela se encontraron con que una parte del público los abucheó y el momento quedó expuesto en redes sociales. Fue la cantante quien recibió la mayor parte del 'hate'.