CANCELAN conciertos de Ángela Aguilar en Estados Unidos, después de las bajas ventas

Luego de rumores sobre las bajas ventas que Ángela Aguilar estaba teniendo en Estados Unidos, algunas de sus fechas para la gira “Libre Corazón 2025” han sido canceladas. Al menos eso indica el sitio web de la venta oficial de boletos.

Desde que inició la venta, la primera gira en solitario de Ángela Aguilar en Estados Unidos se enfrentó a polémicas.

Cancelan 7 fechas de conciertos de Ángela Aguilar en Estados Unidos

Cuando entras a la página web oficial de Ángela Aguilar y te rediriges hacia la venta de boletos, hay algunas fechas que aparecen como canceladas.

“Evento cancelado. Desafortunadamente, el organizador tuvo que cancelar tu evento”. Esto es lo que dice el anuncio al que te redirige la venta oficial. A quienes ya habían comprado boletos, les indica que no deben hacer ningún movimiento; el reembolso les llegará en automático cuando los fondos se reciban del organizador.

Las ciudades donde se cancelaron los conciertos de Ángela Aguilar son Reading (Pensilvania), Newark (Nueva Jersey), Chesterfield (Misuri), Oklahoma City (Oklahoma), Raleigh (Carolina del Norte), Charlotte (Carolina del Norte) y Albuquerque (Nuevo México).

El evento sigue en pie en Indianápolis (Indiana), Chicago (Illinois), Dallas (Texas), San Antonio (Texas), Houston (Texas), Atlanta (Georgia), Tucson (Arizona), El Paso (Texas), Denver (Colorado), Los Ángeles (California), San José (California), Bakersfield (California), San Diego (California) y Las Vegas (Nevada). En los recintos todavía hay lugares disponibles.

En una revisión que hicimos el lunes 1º de septiembre, había algunas fechas de la gira donde el recinto tenía casi todos los asientos disponibles, lo cual reflejaba bajas ventas. Esto lo notamos precisamente en Reading, Indianápolis y Raleigh, ciudades donde ya se cancelaron los conciertos.

En esa misma revisión del 1º de septiembre, había amplia disponibilidad de los boletos meet & greet para conocer en persona a la cantante, en todas las ciudades donde se presentaría.

La gira de Ángela Aguilar en Estados Unidos se enfrentó a la polémica luego de que la cantante anunciara que parte de las ganancias se destinaría a ayudar a familias migrantes. El escándalo se hizo porque se reveló que la cifra que se destinaría era de un dólar por boleto.

También se dijo en redes sociales que los boletos para ver a la cantante se estaban regalando, pero solo se trató de un rumor.