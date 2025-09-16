Así reaccionó Pepe Aguilar tras los abucheos a Ángela Aguilar en Guadalajara. “Lo único que queda es cantar más fuerte”

Ante el ‘hate’ y las reacciones negativas que generaron sus presentaciones para las fiestas patrias, Pepe Aguilar elige mostrar un frente unido y apegarse a lo bueno. Al menos así lo demostró en su cuenta oficial de Instagram, a unas horas de que Ángela Aguilar fuera abucheada.

La reacción de Pepe Aguilar tras los abucheos a Ángela en Guadalajara

En el centro histórico de Guadalajara, el Grito del 15 de septiembre se dio con un concierto de Los Aguilar. En redes sociales circulan videos de una parte del público abucheando a Ángela Aguilar y aclamando el nombre de Cazzu.

Tras el show, Pepe Aguilar se tomó un momento para mandar un mensaje con un video en su cuenta de Instagram. “Otro 15 de septiembre maravilloso”, comenzó. “La música que todo mundo entiende y siente, con el elemento maravilloso que es la cultura de nuestro país. Habla por sí sola”.

En sus historias de Instagram compartió algunos momentos del espectáculo, como su propia entrada triunfal al escenario con la aclamación del público. Combinó clips con audio original y con audio de sus canciones en la versión de estudio; en todos aparecía él sobre el escenario.

Crédito: Instagram. @pepeaguilar_oficial

No abordó directamente el tema del ‘hate’ hacia su familia, pero sí publicó una foto del centro de Guadalajara abarrotado y escribió: “Siempre he creído eso de que una imagen habla más que mil palabras”. También compartió la historia de un fan que dijo: “Lo único que queda es cantar más fuerte”.

Es posible que esto último fuera una respuesta a la polémica que se generó por una petición en la plataforma Change.org para que Pepe Aguilar y su familia no se presentara el 15 de septiembre en Guadalajara.

Por su parte, Ángela Aguilar publicó en sus historias una imagen del espectáculo, donde aparece cantando junto a su padre. Leonardo Aguilar compartió un video breve con su hermana, donde agradecen al público por su recibimiento. “Gracias por todo su cariño, por todo su amor, y viva México”, dijo Ángela.