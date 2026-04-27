Aaron Mercury sube al ring acompañado del famoso Oliver Tree y sorprende a Supernova Génesis 2026

Aaron Mercury sabía que la fortuna le sonreiría desde que hizo su entrada con Oliver Tree, tras esto, el creador de contenido pudo desfilar del túnel al pasillo que daba directamente con el ring en un atuendo totalmente mexicano; sin embargo, fue la presencia del músico, humorista y cineasta lo que también llamó la atención. Al final, Mario Bautista terminó noqueado en menos de 2 minutos.

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¿Quién es Oliver Tree?

Su nombre real es Oliver Tree nació el 29 de junio de 1993 en Santa Cruz California; y desde muy temprana edad sus padres descubrieron que el niño tenía talento para la música, y fue por ello que desde los 3 años comenzó a tener clases de piano; sin embargo, fue cuando estuvo en la primaria cuando pudo hacer sus primeros temas, y en esa edad ya llevaba grabadas 6 canciones y grabado un disco.

Cuando pasó a la secundaria decidió cambiar por completo su estilo de vida para poder convertirse en DJ y productor, luego de mostrar interés en la música electrónica y el hip-hop; por lo que, gracias a esta evolución tuvo chance de tener colaboraciones con otros artistas de rap como Mindfuck.

A los 17 años y a pesar de ser un cantante con cero fama, Oliver Tree ya estaba abriendo los conciertos de algunos nombres que más tarde serían grandes en la música del entretenimiento como: Frank Ocean, Skrillex, Nero entre otros; posteriormente en el 2010 comenzó a publicar su música de manera independiente todo esto mientras estudiaba administración de empresas en la Universidad Estatal de San Francisco.

Para el 2011 Tree pudo conseguir firmar con el sello independiente R&S Records y con su apoyo, donde grabó EP Demons; este disco de corta duración ganó varios reconocimientos y atención porque ni más ni menos que el mismísimo Thom Yorke, quien aprobó el cover de Karma Police.

Ya en el 2016, Oliver Tree regresó de manera oficial e hizo su debut en televisión tocando con el DJ Getter en el programa Last Call With Carson Daly; y fue a partir de este momento donde descubrió que, a pesar de ser músico, también tenía talento para escribir, actuar y sobre todo, dirigir videos de comedia, incluso ya había trabajado con varios pesos pesados como Fuck Jerry, WorldStarHipHop y Barstool Sports a la par que hizo los sencillos “When I´m Down junto con Cheapskate y Wheethan" a la fecha sigue cosechando éxitos.

