El EMOTIVO mensaje de Alana Flores con el que anuncia su RETIRO del boxeo

En esta edición del Supernova, Alana Flores se enfrentó contra Flor Vigna, quienes crearon una rivalidad desde el momento en que se anunció su pelea, por lo que esta noche su enfrentamiento fue uno de los más esperados por los fanáticos. El fandom de ambas influencers estuvo muy dividido en la Arena Ciudad de México y en las redes sociales, pero solo una de ellas se llevó la victoria y fue Flor Vigna. El evento de Supernova cerró con las palabras de las últimas contrincantes y Alana Flores dio un emotivo mensaje para culminar y cerrar un ciclo en el boxeo.

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¿Qué dijo Alana Flores tras perder contra Flor Vigna?

La famosa streamer dedicó unas palabras a Flor Vigna, le celebró y agradeció aceptar el reto de pelear contra ella y recalcó que se comprometió desde el momento uno para dar una pelea grandiosa dirigida a sus fanáticos. Por último, Alana pidió su celular, ya que ahí tenía un mensaje muy importante qué decir a todos los asistentes:

"Querido boxeo, me diste las ganas de vivir, de sentirte y amarte como a ningún otro deporte, me abriste las puertas a oportunidades maravillosas, nunca olvidaré lo que conseguí gracias a ti, me diste los mejores pero también los peores momentos que he vivido".

La razón por la que Alana Flores se retira del boxeo

Hace un par de días fue cuando Alana Flores anunció que se retiraba del boxeo, pero esta noche lo hizo oficial y la razón es porque ha tenido un desgaste físico y mental, ya que a pesar de amar el deporte del box, sufrió varias olas de críticas en redes sociales en donde afirmaban que ella era profesional, por lo que le llevaba ventaja a varias de sus contrincantes, además de supuestamente hacer estrictas sugerencias para poder llevar a cabo sus peleas, como el peso de los guantes y el pesaje final de sus adversarias.

Otra parte importante de su emotivo mensaje para despedirse del ring:

"Aprendí que las alas son mías y el cielo no es de nadie y puedo volar hasta donde yo me lo proponga; sin embargo, hoy me veo con la decisión de tener que hacerme a un lado, porque algo que amo tanto hoy me hace mucho daño... Esta ha sido mi última pelea, me voy con el corazón lleno, porque logré demostrarme que soy capaz de no rendirme nunca, si tienes una meta, nunca te rindas".