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Los mejores MEMES de Supernova Génesis 2026: Desde los KnockOut hasta las inesperadas entradas

Esta noche se han vivido momentos llenos de adrenalina en Supernova Génesis 2026; sin embargo, los memes no han pasado desapercibidos.

supernova genesis 2026
|Crédito: MICHEL TREVILLA | Supernova Strikers Génesis 2026

Escrito por: Vanesa Olmos

Las redes sociales están que arden con todo lo que está sucediendo en Supernova Strikers Génesis 2026, desde la llegada de los famosos y las celebridades en la alfombra roja de la Arena Ciudad de México, hasta los momentos más épicos que se han vivido en el ring con las peleas más esperadas entre influencers y streamers.

Supernova Génesis 2026: Los mejores memes de la noche

Kim Shantal fue quien subió al ring para pelear en el lugar de Ari Geli en contra de Milica y aunque trataron de ocultar a Kim como la nueva contrincante se supo desde el primer momento de su entrada.

Después de la corta pelea entre Willito y Lonche, todos los fanáticos esperan que la pelea entre Aaron vs Mario sea un poco más larga.

Hace unos días Lupita Villalobos canceló su participación en Supernova Génesis 2026 por motivos de salud y muchos se quedaron esperando su alucinada entrada al ring.

Ricardo Pérez y Slobotzky estuvieron presentes como comentaristas y no dudaron en hablar del físico de Aaron Mercury, uno de los influencers que subirá al ring de Supernova Génesis 2026.

Después de la pelea de Lonche y Willito, el público aplaude a Kim Shantal y a Karely Ruíz por la pelea que dieron esta noche.

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