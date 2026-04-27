Los mejores MEMES de Supernova Génesis 2026: Desde los KnockOut hasta las inesperadas entradas

Las redes sociales están que arden con todo lo que está sucediendo en Supernova Strikers Génesis 2026, desde la llegada de los famosos y las celebridades en la alfombra roja de la Arena Ciudad de México, hasta los momentos más épicos que se han vivido en el ring con las peleas más esperadas entre influencers y streamers.

Supernova Génesis 2026: Los mejores memes de la noche

Kim Shantal fue quien subió al ring para pelear en el lugar de Ari Geli en contra de Milica y aunque trataron de ocultar a Kim como la nueva contrincante se supo desde el primer momento de su entrada.

Se veía el nombre y se lo cubría ya hasta que llegaba al ring, juraban que no se veía el KIM #supernova#supernovagenesis pic.twitter.com/rJG2RENhBV — Gn(arly) (@chocoletteeto) April 26, 2026

Después de la corta pelea entre Willito y Lonche, todos los fanáticos esperan que la pelea entre Aaron vs Mario sea un poco más larga.

Yo quiero que la pelea de Aaron y Mario sí dure los 3 rounds#SupernovaGenesis#SupernovaEnNetflixAaron pic.twitter.com/5fZfDQJqNe — Paz dijo Maluma (@AaronRecapacita) April 27, 2026

Hace unos días Lupita Villalobos canceló su participación en Supernova Génesis 2026 por motivos de salud y muchos se quedaron esperando su alucinada entrada al ring.

Me está dando un coraje que Lupita no se haya podido presentar, de seguro su entrada hubiera estado bien loca y mega hubiera ganado #supernovagenesis pic.twitter.com/Oy5pDNwNRu — My (@1shotdetusbesos) April 27, 2026

Ricardo Pérez y Slobotzky estuvieron presentes como comentaristas y no dudaron en hablar del físico de Aaron Mercury, uno de los influencers que subirá al ring de Supernova Génesis 2026.

Después de la pelea de Lonche y Willito, el público aplaude a Kim Shantal y a Karely Ruíz por la pelea que dieron esta noche.