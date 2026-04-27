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ÚLTIMA HORA: Aaron Mercury noquea a Mario Bautista en el primer round de Supernova Génesis 2026

Aaron Mercury sorprendió al ganar en menos de tres minutos y retar a un influencer en su próxima pelea.

Aaron Mercury y Mario Bautista en Supernova.jpg
Aaron Mercury y Mario Bautista en Supernova Génesis 2026|Crédito: Instagram: @supernovaboxing

Escrito por: Yulissa Jacinto

Este domingo 26 de abril, una de las peleas más sorprendentes que se llevó a acabo en Supernova Génesis 2026 fue la de Aaron Mercury contra Mario Bautista en donde el primero sorprendió a todo el público al noquear y ganarle a su contrincante en el primer round, es decir, en menos de tres minutos se definió de manera definitiva quién había sido el ganador. Esto sorprendió por completo al público ya que Aaron Mercury comenzó con poca fuerza y siendo atacado por golpes de Mario sin embargo, poco a poco fue retomando su fuerza hasta noquear con un golpe a su rival.

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