ÚLTIMA HORA: Aaron Mercury noquea a Mario Bautista en el primer round de Supernova Génesis 2026

Este domingo 26 de abril, una de las peleas más sorprendentes que se llevó a acabo en Supernova Génesis 2026 fue la de Aaron Mercury contra Mario Bautista en donde el primero sorprendió a todo el público al noquear y ganarle a su contrincante en el primer round, es decir, en menos de tres minutos se definió de manera definitiva quién había sido el ganador. Esto sorprendió por completo al público ya que Aaron Mercury comenzó con poca fuerza y siendo atacado por golpes de Mario sin embargo, poco a poco fue retomando su fuerza hasta noquear con un golpe a su rival.