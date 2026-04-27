Cancelan Supernova Génesis 2026 en redes sociales por chistes de comentaristas y falla en el audio

Este domingo 26 de abril de 2026 se está llevando a cabo Supernova Génesis 2026, uno de los eventos más esperados por todos los amantes del box y contenido digital en redes sociales ya que las personas que se enfrentarán en el ring son influencers y celebridades del medio del espectáculo. Sin embargo, en esta edición los comentaristas están recibiendo comentarios negativos en redes sociales ya que muchos usuarios han expresado que son machistas. Por otro lado, algunas personas han expresado su descontento respecto al audio ya que han mencionado que "se escucha muy mal".

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