Así reaccionó la tía abuela del Luis Miguel tras conocerse la identidad de su hijo

El tamaño de la figura de Luis Miguel queda claro en las repercusiones generadas cada ocasión que sale al ojo público. Aunque en este caso quienes fueron fotografiados y expuestos por primera vez fueron sus hijos, procreados con Aracely Arámbula. Esto no trajo consecuencias mediáticas nacionales - únicamente - sino internacionales, tanto que la familia europea del Sol de México habló del caso. Estas fueron sus incendiarias palabras.

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¿Qué dijo la abuela del hijo de Luis Miguel de las fotos?

Es completamente conocido que el cantante tiene su vida privada completamente encerrada en su círculo cercano. Se sabe que priorizó, junto con Aracely Arámbula, que sus hijos no salieran a cuadro ante los medios de comunicación. Sin embargo, la revelación del rostro de Miguel Gallego fue un bombazo que no pudieron evitar.

Ante eso, la información llegó hasta Italia, donde la tía abuela del muchacho de 19 años opinó de él. Aunque para el muchacho fueron elogios, la charla que se tuvo con Ventaneando fue clara al indicar que Luis Miguel realmente tiene borrada a la familia de su madre. La señora Adua Basteri (hermana del papá de la mamá del cantante) indicó que nunca había visto a los jóvenes.

Tal como se tiene medianamente conocido, el intérprete no tiene vínculo cercano con nadie, incluso con su familia directa. Por ello, Adua aprovechó las cámaras y micrófonos para pedir información sobre lo sucedido con Marcela Basteri, quien desapareció en 1986 y de quien se tuvo nula información de dónde y cómo terminó su vida.

¿Qué pasó con la mamá de Luis Miguel?

En ese sentido, este acercamiento reabrió el debate y las especulaciones alrededor de Marcela Basteri. La mamá del cantante desapareció en 1986 y no se sabe más de dónde terminó y cómo fue que falleció. Se tienen reportes de una vida violenta con el denominado Luisito Rey, y algunas de las conclusiones más aceptadas es que murió en condiciones sospechosas en España. Aunque unos dicen que sigue viva en algún sitio escondido o inclusive en un hospital psiquiátrico.

Según el testimonio de la tía-abuela de los hijos de LuisMi, ellos no saben absolutamente nada y pidieron a los hijos de Marcela que les dieran información sobre lo sucedido, porque ellos tendrían todos los detalles del fatídico final.