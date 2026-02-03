Actor es apuñalado mientras lo asaltaban: este es su estado de salud

El gremio artístico está preocupado por lo ocurrido en contra de la vida y salud del actor de 76 años. Se indica que tras acudir a una ceremonia de premios, se dirigía a su casa para descansar, cuando en medio de una gasolinera fueron interceptados y maltratados hasta generarle dos heridas a Osvaldo Silva. Esto se sabe de la actualidad del intérprete y su pareja que le acompañaba.

¿Cómo fue el ataque en contra de la vida del actor?

El artista de 76 años es Osvaldo Silva, quien se encontraba llenando gasolina del tanque de su vehículo. Él iba con su esposa, quien también fue amedrentada cuando cinco jóvenes que se ubicaron como menores de edad, llegaron con cuchillos para amenazarlos de matarles si no entregaban el carro.

Aunque Cecilia Cucurella no fue lastimada, se indica que Osvaldo se resistió ante el atropello vandálico de una banda de muchachos. Por ello, se le generaron una herida en las piernas y otra en el brazo izquierdo. Por ello, los cuerpos de emergencia acudieron al llamado tras el asalto donde efectivamente les quitaron el automóvil.

Con ello, se confirmó que el actor fue trasladado al hospital y recuperándose sin problemas reales que atenten contra su vida. Las autoridades también declararon que se encuentran en búsqueda de los responsables del asalto que atentó contra la vida de Osvaldo.

@meganoticias.cl 🔴 Los actores de Verdades Ocultas, Osvaldo Silva y su pareja, Cecilia Cucurella, sufrieron una encerrona durante la noche del domingo mientras cargaban combustible en una bencinera de Recoleta. 🔴 El intérprete fue atacado con un arma blanca. ♬ sonido original - meganoticiascl

¿Ya hay declaraciones del actor que fue apuñalado?

Según los informes oficiales y de la propia voz del actor, se encuentra bien pero sumamente enfadado por lo ocurrido. Así lo expresó: “Terrible, terrible pensar que uno pasa a echar gasolina a una bomba que está iluminada, en Bellavista, pasado Purísima… Que te asalten de un minuto para otro cinco, y perdón la palabra, cinco pen..os, cinco cabros chicos, con cuchillas, y diciéndole a Cecilia: bájate o te mato. Entonces, todo lo que eso ocasiona, bastante terrible”.

En resumen, no hay consecuencias fatales en contra de la pareja del medio artístico y en estos momentos las autoridades chilenas están trabajando para atrapar a los culpables.