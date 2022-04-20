Así reaccionó Paco Barrón al ver un apuñalamiento en su concierto.

Qué cantante imaginaria que, en medio de uno de sus conciertos, pudiera ser testigo de un intento de homicidio. El cantante regiomontano Paco Barrón lo vivió en carne propia mientras ofrecía un show en el Club de Leones de Monte Morelos, Nuevo León donde un enardecido asistente apuñaló a su pareja en pleno escenario.

Todavía sorprendido, Paco Barrón narró para Ventaneando lo ocurrido el sábado pasado.

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Yo estaba cantando todavía el tema cuando yo de repente nada más vi que una persona cayó. Cayó del escenario y volteo a ver y una persona estaba tratando, no estaba, la acuchilló, en ese apago el tema y me arrimo, me acerco, entonces él se quiere dar a la fuga y yo arriba del escenario vi quién era. Ya le empecé a gritar a la gente ‘reaccionen, pésquenlo’ y así fue como pasó, que lo pescaron y lo sometieron y lo entregaron a las autoridades

Paco Barrón siguió con su presentación

Paco Barrón reveló que el agresor era una expareja de la mujer que fue apuñalada en su concierto.

Era su ex, era un ex y creo que ya había recibido amenaza la dama de que si iba al baile... fue algo muy impresionante, los caballeros fueron sobre él y las damas fueron sobre ella, porque ella iba herida, fue muy rápido; afortunadamente llegaron los paramédicos, a él lo sometieron, entonces yo seguí el show porque el show tiene que continuar, porque mucha gente no se movió, mucha gente se quedó ahí

Hasta donde yo sé, sí es un delito mayor, es intento de homicidio. Hoy, recibí un comunicado donde se está pidiendo ayuda, porque ella sigue hospitalizada, nunca me había tocado esto

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Por lo pronto, Paco Barrón y sus Norteños Clan continuarán sus presentaciones en ciudades como San Luis Potosí, San Antonio Texas, Zacatecas, Chicago, Atlanta y Monterrey.