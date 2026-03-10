Acusan a Christian Nodal de “deudor alimentario” y lo ponen en tendedero del 8M

Tras la conmemoración del 8M, Día Internacional de la Mujer, se han viralizado en redes sociales imágenes de un letrero con el rostro de Christian Nodal que pegaron en un "tendedero" de denuncias públicas, acusándolo de ser deudor alimentario. Esto, a solo unos días de que resurgiera la polémica acerca de los problemas legales que enfrenta con Cazzu respecto a la hija de ambos, Inti.

Las imágenes habrían sido tomadas durante la marcha del 8M de este 2026, que avanzó desde la avenida Paseo de la Reforma y prosiguió hasta llegar al Zócalo capitalino. Entre las actividades que llevan a cabo cada año las manifestantes se encuentran los famosos "tendederos": consisten en denunciar públicamente a hombres que hayan incurrido en diferentes formas de violencia en contra de mujeres. Suelen incluirse nombres e imágenes tanto de figuras públicas como de quienes no lo son.

Colocan a Christian Nodal en tendedero del 8M y lo acusan de "deudor alimentario"

Cerca de la fotografía del cantante de regional mexicano en blanco y negro, en el letrero dice "deudor alimentario" con letras grandes. Inmediatamente abajo, viene una definición coloquial del término que usaron para acusarlo: "proveedor pero de excusas para no criar, ni transferir, campeón olímpico en hacer de todo menos paternar".

El letrero colocado en la marcha del 8M también lleva el nombre de Christian Nodal y lo identifica como cantante. También aclara que se incluyó en el tendedero por "señalamientos públicos relacionados con su vida personal y familiar", pero la información es "difundida en medios y redes sociales, no constituye resolución judicial confirmada por los puntos mencionados".

