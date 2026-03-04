Así reapareció Adrián Marcelo tras hospitalización de su aún esposa Karina Puente

Karina Puente, quien es la pareja del creador de contenido Adrián Marcelo, se ha dado a conocer que fue hospitalizada de emergencia, generando todo tipo de reacciones; muchos desean saber qué fue lo que le ocurrió a la joven.

José Manuel Figueroa denuncia a Imelda Tuñón por daño moral; su abogado habla en EXCLUSIVA con Ventaneando

Te detallaremos si el influencer comentó algo sobre la crisis de su esposa y cómo fue que apareció en las redes; la información te va a sorprender notablemente.

¿Qué ha pasado con Adrián Marcelo?

No olvidemos que Karina Puente y Adrián Marcelo últimamente se han encontrado en el ojo del huracán de la polémica, en especial cuando se dio a conocer que ambos estaban empezando su proceso de divorcio, considerando que fueron una pareja muy estruendosa en la farándula por los comentarios que han hecho.

Ante la crisis de su esposa por ser hospitalizada de emergencia, el creador del contenido subió contenido con el “humor” característico de él, pero no hizo ninguna mención sobre la situación que experimenta su pareja.

Aunque no dijo nada malo ni bueno al respecto, es una actitud que muchos internautas han considerado controversial, generando todo tipo de comentarios sobre su forma de actuar. Lo único que ha hecho ha sido subir imágenes del contenido que se encuentra realizando y algunas fotos de su día.

¿Qué le pasó a Karina Puente?

Karina Puente espantó a todos, ya que desde sus redes sociales subió un video en el que se le observa en una camilla y con cabestrillo en uno de sus brazos. Aunque solamente explicó que se trató de una caída fuerte, no quiso ofrecer más detalles sobre el tema.

Por ahora, ella se encuentra bien, ya que se encuentra en casa, siguiendo con su rutina y empleando un cabestrillo para proteger su brazo. Ante la falta de reacción de Adrián Marcelo tras la crisis de su esposa, ha generado que los rumores sobre el divorcio aumenten. Hay que esperar a que ambos influencers den a conocer más detalles, ya sea para desmentir los chismes o formalizarlos ante el público.