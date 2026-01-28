Adrián Marcelo lanza pedrada a Karina Puente ante rumores de separación e infidelidad

Mucho se ha hablado respecto al complicado inicio de año que Adrián Marcelo está viviendo a nivel personal, esto luego de los constantes rumores de divorcio por los que está atravesando luego de sufrir distintos problemas con Karina Puente, su actual esposa. Además, una última indirecta parece no ayudar en este conflicto.

Una de las razones por las cuales Adrián Marcelo se ha hecho viral en las redes sociales deriva de su excéntrica personalidad, misma que la ha llevado a tener algunos conflictos por los comentarios que realiza. Ahora, parece haber mandado una clara indirecta a Karina Puente en torno a cuestiones de infidelidad.

¿Qué indirecta lanzó Adrián Marcelo a Karina Puente?

Todo ocurrió en una reciente transmisión que tiene en su podcast “Hermanos de Leche”, mismo que comparte con Iván, “La Mole”. Aquí, Adrián Marcelo se tomó el tiempo para hablar de cuestiones de infidelidad, hecho que coincide con los rumores que indican que su relación con Karina Puente habría llegado a su fin.

Que tengas un excelente día Karina. pic.twitter.com/SdcMhfpMaO — Team Adrián Marcelo (@AdrianMarceloOf) January 26, 2026

Y es que, durante una parte de la charla, el psicólogo y comunicador regiomontano aseguró que muchas personas suelen justificar sus infidelidades mediante problemas ya existentes en las relaciones, esto a través de algunas frases con las cuales estas personas suelen culpar a su pareja del acto que han cometido.

“Justifican con ‘me orillaste a esto’, ‘me descuidaste’, ‘estaba sola’. Se inventan en su vida frases en las que no estaban juntos”. Como era de esperarse, esta frase fue suficiente para que algunos de sus seguidores coincidieran en que esto es una clara referencia a lo que atraviesa actualmente con Karina Puente, quien aún es su esposa.

¿Adrián Marcelo “vivió” los peores años de su vida a su lado?

Hace algunas semanas el nombre de Adrián Marcelo se volvió tendencia luego de compartir una historia en su Instagram asegurando que los últimos cuatro años habían sido los peores de su vida, esto en clara referencia al matrimonio con Karina Puente. Sin embargo, minutos después decidió borrar la publicación, la cual ya se había hecho viral en redes.