Karina Puente lanza mensaje tras indirectas de Adrián Marcelo

La información sigue su debido curso en torno a la separación de Karina Puente y Adrián Marcelo. Los rumores caminan alrededor y ambos personajes ya salieron a la luz pública. Incluso el comediante lanzó un mensaje sumamente fuerte, el cual terminó borrado. Esto es lo que se sabe sobre el supuesto divorcio de este matrimonio concretado en 2021.

¿Qué dijo Karina Puente sobre su separación de Adrián Marcelo?

Desde hace días se indica que esta pareja tiene los días contados, pues todo lo generado alrededor del comediante regiomontano causó mella en la relación de matrimonio. Por esa razón, obviamente fue nota que Adrián compartió el siguiente texto el pasado fin de semana: "Los 4 años más infelices de mi vida, los viví aquí. Nunca se casen, raza".

Unos instantes después el influencer borró dicha publicación, por lo que muchos indican que probablemente sea una de sus típicas acciones para generar atención mediática. Sin embargo, Karina Puente reapareció en el ojo público, esto para compartir diversas historias en sus redes sociales.

En cada una de esas historias la joven compartió consejos sobre maquillaje, por lo que muchos entendieron que seguirá con parte de sus emprendimientos. Sin embargo, aunque todos esperaban algún mensaje sobre su pareja y el futuro de ambos… no mencionó absolutamente nada de su posible divorcio.

¿Adrián Marcelo se retirará para siempre de la comedia?

Aunque no se ha oficializado, muchos usuarios de redes sociales argumentan que es casi un hecho. En semanas pasadas Marcelo confesó que su matrimonio estaba en una situación delicada. Por ello, dijo que dejará sus giras en Hermanos de Leche y algunos otros proyectos, pues requiere de un tiempo para él. Allí muchos interpretaron que buscará salvar su matrimonio… aunque todo es incierto en estos precisos momentos.

Pese a que el comediante aclaró que buscará un espacio en su apretada agenda llena de actividades, volverá más fuerte siendo el mismo comediante ácido y polémico de siempre. En ese sentido, muchos de sus fanáticos esperan su vuelta, mientras se aclara su situación matrimonial.