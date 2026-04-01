Pablo Chagra se desmaya durante transmisión EN VIVO; así reaccionaron sus compañeros del programa

A través de las redes sociales se ha hecho viral un video en donde Pablo Chagra se desmayó durante una transmisión en vivo y así fue como reaccionaron sus compañeros en el programa. El creador de contenido se encontraba en una cabina, sin embargo, en un momento anticipa que se siente mal, y posteriormente, se deja caer, el que está grabando y los demás se asustan, sin embargo, el influencer se reincorpora y mientras todos lo regañan él asegura que lo hizo porque es el April Fool´s Day.

|IG: pablo.chagra

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¿Qué es el April Fool´s Day?

El April Fool´s Day que, en traducción es Día de los Inocentes, en la mayoría de las naciones esta celebración se lleva a cabo el primer día de abril, y en esta fecha se acostumbra hacer bromas pesadas. Esta tradición es muy semejante a los festivales como el de la Hilaria en la Roma antigua; la cual se festeja el 25 de marzo, o la de Holi en la India, la cual apenas concluyó el pasado 31 de marzo.

Cabe señalar que, el April Fool´s Day inició o mejor dicho se dio en el Reino Unido, o en los países nórdicos donde se acostumbra jugar o hacer trucos muy pesados a las demás personas; y dicha tradición es llamar esta fecha como: “Tonto Abril”, sin embargo, este tipo de juegos sólo se pueden hacer hasta el medio día, tras entrar a las 12:00 pm, las bromas se detienen.

De hecho, no existe un origen claro de cómo inició esta tradición, o bien, cuáles fueron los factores que detonaron cómo se creó dicha tradición, pero, posiblemente se dio desde hace varios siglos antes; sin embargo, algunas anécdotas aseguran que, el inicio del April Fool´s Day comenzó desde el 1700, cuando los bromistas de nacionalidad inglesa comenzaron a hacer popular esta tradición.

Por otro lado, una de las teorías que se acerca más al origen de la adaptación, data del año 1582, cuando Francia modificó el calendario juliano al calendario gregoriano como lo habría solicitado Concilio de Trento en 1563, con este cambio, el Año Nuevo dejó de festejarse en Pascua y se pasó al 1 de enero, como hasta al día se lleva a cabo.

Pero, algunas personas no recibieron a tiempo el cambio del calendario, y siguieron festejando el comienzo del año hasta el primero de abril, por lo que, esto lo hizo en un blanco de bromas.