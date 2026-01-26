Aislinn Derbez lucha contra un delicado problema tras la muerte de su mamá

Aislinn Derbez compartió una mala noticia con la que está lidiando actualmente, a pocos meses de la muerte de su mamá, Gabriela Michel. La actriz y modelo mexicana se enfermó de influenza, un problema de salud delicado por la temporada y que requiere cuidados especiales.

“Yo andaba bien feliz y de repente me tumba la influenza”, escribió este fin de semana la hija de Eugenio Derbez en una de sus historias de Instagram, junto a una selfie en la que aparece con poco maquillaje.

Aislinn Derbez compartió que se enfermó de influenza.|(Instagram @aislinnderbez)

Aislinn explicó hace poco que pasó las fiestas de Año Nuevo fuera del país, en un viaje por África junto a su amiga Lety Sahagún, y que fue al regresar a México cuando comenzaron los síntomas. Afortunadamente, se encuentra en proceso de recuperación y está descansando para volver a la normalidad lo antes posible. En sus redes sociales confesó que se sentía fatal y que apenas podía hablar.

Aislinn Derbez y su amiga Lety Sahagún en África.|(Instagram @aislinnderbez)

De acuerdo con Mayo Clinic, la influenza provoca síntomas intensos debido a una infección en la nariz, la garganta y los pulmones. Entre los más comunes se encuentran fiebre, tos, dolor de cabeza, dolores musculares, cansancio extremo y escalofríos.

Lo último que publicó Aislinn en su cuenta de Instagram fue que solicitó un masaje a domicilio para relajarse y ayudar a su recuperación.

¿De qué murió la mamá de Aislinn Derbez?

Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez , murió el 24 de noviembre de 2025 a causa de un infarto, según confirmó la actriz en un breve comunicado.

Así recordamos a Gabriela Castrejón Michel, madre de Aislinn Derbez

“Agradezco de corazón todas las muestras de cariño que he recibido. Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto. En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia y procesar esta despedida desde un lugar de amor. Les agradezco su respeto”.

¿Quién es la hija de Aislinn Derbez?

Aislinn Derbez tiene una hija llamada Kailani, fruto de su relación con Mauricio Ochmann. Actualmente, tiene 7 años y ambos mantienen una relación cercana y cordial por el bienestar de su hija.