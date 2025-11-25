inklusion logo Sitio accesible
Así recordamos a Gabriela Castrejón Michel, madre de Aislinn Derbez

Venga La Alegría
TV Azteca

El mundo del doblaje se encuentra de luto tras el lamentable fallecimiento de Gabriela Castrejón Michel, madre de Aislinn Derbez. Además de haber prestado su voz para la serie de Sex and the City, fue directora escénica para programas de la televisión mexicana.

