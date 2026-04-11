ÚLTIMA HORA: Alberto “N” El Patrón será puesto en libertad tras millonario pago

Este sábado, 11 de abril, se llevó a cabo una audiencia ante un Juez de Control de San Luis Potosí por el caso de Alberto “N” El Patrón, quien fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar reiterada. Las autoridades correspondientes otorgaron la libertad al exluchador luego de que su defensa lograra un acuerdo reparatorio de un millón de pesos para la víctima y la suspensión condicional de la pena, en la que el acusado reconoció su responsabilidad y arrepentimiento por el delito.

Alberto "N" El Patrón es puesto en libertad: ¿Qué más incluye el acuerdo?

Además del pago por la reparación de daños - que fue valuado en un millón de pesos - el acuerdo de libertad condicional incluye NO tener contacto alguno con la víctima, además de acudir a terapias de rehabilitación para personas agresoras. Alberto “N” El Patrón será puesto en libertad este mismo sábado, 11 de abril, tras permanecer en el penal de La Pila desde el pasado miércoles, 8 de abril.

¿Qué hizo Alberto "N" El Patrón y por qué estuvo en prisión?

El exluchador fue detenido el pasado lunes, 6 de abril, luego de una llamada de auxilio realizada al 911, en la que la víctima lo acusó de agresión física y violencia familiar. Según reportes, una vez que las autoridades llegaron al lugar, Alberto "N" fue detenido en flagrancia contra su pareja.

En un inicio, la defensa del exluchador había ofrecido entre 250 y 400 mil pesos a la víctima, como parte del pago reparatorio. No obstante, tras una intervención legal, la cantidad se elevó a más de un millón de pesos. Si bien el imputado se negó en aquel momento, hoy la situación tomó un giro diferente.

El delito de violencia familiar reiterada es castigado con penas de entre uno a siete años de prisión en San Luis Potosí, lugar en el que se cometió el crimen.

*Si tú o alguien que conoces necesita ayuda o está pasando por una situación similar, comunícate al Centro de Atención Ciudadana la Línea de la Vida: 800 911 2000.