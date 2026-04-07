EXCLUSIVA: Esposa de Alberto ‘N’, “El Patrón”, habría pedido ayuda por “un incidente” con él hace un mes

Aproximadamente un mes antes de que ocurriera la detención de Alberto 'N', también conocido como "El Patrón", su esposa habría estado a punto de reportar un incidente que vivió con el exluchador. Así lo dio a conocer Flor Rubio en Venga La Alegría; fue la periodista quien habló directamente con Mary Carmen Rodríguez Lucero semanas atrás.

Tras informar sobre la detención de Alberto 'N' para la Zona de Espectáculos de Venga La Alegría, Flor Rubio contó que Mary Carmen Rodríguez la contactó hace aproximadamente un mes. Mediante un mensaje le dijo a la periodista que "quería platicar" con ella por "un incidente con su esposo".

Sin embargo, esa plática no llegó a ocurrir, por decisión de Mary Carmen. "Ya todo está bien, cambié de opinión, gracias por haberme contestado", le escribió la esposa de "El Patrón" a Flor Rubio.

La periodista no tuvo claro si la solicitud de Mary Carmen Rodríguez se debía a una situación de violencia que hubiera ocurrido con Alberto 'N', ni tampoco se ha confirmado eso; no obstante, fue el último contacto que Flor tuvo con la ciclista antes de que trascendiera la detención del exluchador.

Las primeras declaraciones de Mary Carmen Rodríguez, esposa de "El Patrón", tras la detención

Desde el 6 de abril, minutos después de que se diera a conocer la detención de Alberto 'N', Flor Rubio informó en sus redes sociales que había podido comunicarse con Mary Carmen Rodríguez.

"Personalmente me puse en contacto con Carmen hace algunos minutos. Me dijo que está procesando toda la información, que está procesando todo lo ocurrido", explicó Flor Rubio en su video. "Está acompañada de sus médicos y abogados. Probablemente más tarde o en los próximos días pueda dar algún posicionamiento personal y legal".

La publicación de Mary Carmen Rodríguez que deja ver una ruptura con Alberto 'N'

El 9 de marzo, Mary Carmen Rodríguez publicó un carrusel de fotos en Instagram con un mensaje que hacía referencia al 8M, Día Internacional de la Mujer. En la descripción dejaba entrever que ya no era pareja de Alberto 'N'. "Pero era un trabajo de equipo, tú caes yo te levanto, yo caigo tú me levantas... Sin embargo, cuando tu propio equipo es el que te derriba, ya no hay nada que hacer".

"No te merecía ese hombre, eres la mejor", comentó una persona en esa misma publicación de hace casi un mes.

