ÚLTIMA HORA: Operan de emergencia a Kika Edgar y cancela presentación. Cuál es su estado de salud HOY, 25 de marzo

La agencia Carmesí Producciones, encargada de la representación de Kika Edgar, informó mediante un comunicado que la actriz y cantante fue operada de emergencia debido a una apendicitis y tuvo que cancelar una presentación. A continuación te decimos qué le pasó y qué se sabe sobre su estado de salud.

"Debido a una intervención quirúrgica de emergencia derivada de un cuadro de apendicitis, la artista Kika Edgar no podrá presentarse en el show programado para el 25 de marzo en Cananea, Sonora", dice el comunicado de prensa difundido por la agencia.

La intérprete tampoco podrá cumplir con su presentación programada para el 27 de marzo en Puebla. En ambos compromisos, en su lugar se presentará Myriam Montemayor.

Qué le pasó a Kika Edgar y cuál es su estado de salud hoy, 25 de marzo

Fue en su llegada a la ciudad de Hermosillo, Sonora, que Kika Edgar comenzó a presentar "malestar significativo", por lo que fue trasladada a un hospital y actualmente se encuentra recibiendo atención médica especializada.

El comunicado se publicó en la noche del 24 de marzo de 2026 y ha sido la última actualización sobre la salud de la cantante. Desde su cuenta oficial se reposteó la información, en la sección de historias.

"Lamentamos profundamente los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar y, sobre todo, la imposibilidad de Kika para poder encontrarse con su público como estaba previsto", dice el comunicado. "Agradecemos su comprensión y apoyo, priorizando la salud y pronta recuperación".

En la sección de comentarios han aparecido varias personalidades mexicanas para dejar sus buenos deseos para Kika Edgar, comenzando por Myriam Montemayor; "aquí estoy al pendiente y siempre para ti", dijo la ganadora de la primera generación de La Academia. También escribieron Chantal Andere, Sheyla Tadeo y Adriana Louvier.

Qué es la apendicitis, afección por la cual operaron a Kika Edgar

De acuerdo con la Clínica Mayo, se trata de una inflamación del apéndice que causa dolor en la parte inferior derecha del abdomen. Ocurre por una obstrucción en el revestimiento de este órgano, la cual puede causar una infección y, por consiguiente, inflamación. En la mayoría de los casos se trata con una cirugía para extirpar el apéndice.