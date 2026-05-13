Alejandra Guzmán presume collar hecho con las cenizas de Silvia Pinal: “Aquí traigo a mi mamita”

El día 12 de mayo, Alejandra Guzmán ofreció una rueda de prensa a los medios de comunicación para hacer oficial la presentación de su nuevo sencillo ‘Los que nos quedamos’, tema dedicado a su fallecida madre. La rockera habló no solo de su música, sino también de su vida personal y llamó mucho la atención un dije colgando en su cuello, la cantante lo presumió y comentó que es un diamante hecho con las cenizas de Silvia Pinal.

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¿Cómo se hizo el dije con las cenizas de Silvia Pinal?

'La reina del rock' dijo que es una manera de siempre llevar a su madre cerca de ella y comentó con la voz cortada y entre lágrimas:

“Un diamante que se hace a 50 mil millones de atmósferas, sacamos de las cenizas de mi madre y aquí traigo a mi mamita, se me hizo espectacular y la convertí en diamante, pero para mí siempre ha brillado mucho más que un diamante”.

El proceso para hacer de cenizas un bello diamante se lleva a cabo en laboratorios específicos, Heart In Diamond (especialistas en este tema) aseguran que no solo se puede hacer una joya con cenizas, también se puede realizar con cabello humano.

"Cuando la muestra llega al laboratorio, se realiza un análisis y se extrae el carbono, que se añade a una base para el crecimiento de diamantes. A partir de esta base, se obtiene un diamante 100 % único al introducirlo en la máquina de alta presión y alta temperatura (HPHT)" informan los especialistas de Heart In Diamond.

Alejandra Guzmán heredó la casa del pedregal de Silvia Pinal y la venderá

La cantante esclareció muchas dudas y dejó en claro que su mamá les dejó su emblemática casa en jardines del pedregal a ella, a Enrique Guzmán y a Sylvia Pasquel; sin embargo, aseguró que pondrá su parte de la casa en venta y ya se encuentra en proceso legal y su único deseo es que quede en alguien que la valore, ya que ella no vive ahí desde los 17 años, pero sus hermanos siguen habitando la vivienda.