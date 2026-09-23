Muere famoso cantante mexicano a los 60 años de edad de forma INESPERADA; dejó un mensaje antes de partir

El medio artístico se ha vestido de luto luego de que se diera a conocer el lamentable fallecimiento del cantante y compositor mexicano Alejandro Santiago, uno de los artistas de trova más reconocidos dentro de la industria. La noticia ha generado gran conmoción entre sus seguidores y personas más cercanas, especialmente porque la muerte ocurrió de forma inesperada. El artista, mismo que tuvo una trayectoria profesional de más de cuatro décadas, falleció el pasado martes 22 de septiembre y la noticia fue confirmada por colegas y amigos del cantante. El fallecimiento ocurrió en una clínica de Cuernavaca, en el estado de Morelos.

¿De qué murió el cantante Alejandro Santiago?

Hasta el momento se desconoce la causa que originó el fallecimiento, sin embargo se ha divulgado que el artista habría estado enfrentando problemas de salud, incluso un medio reportó que el cantante padecía cáncer aunque esto no ha sido confirmado mediante algún comunicado o familiares cercanos. Por otro lado, la muerte de Alejandro Santiago sucedió luego de que pasara cuarenta y siete días hospitalizado en una clínica. Luego del anunció de este lamentable hecho diversos fans y amigos cercanos al artista se han pronunciado con mensajes de condolencias.

¿Quién fue Alejandro Santiago?

Alejandro Santiago fue un famoso cantante y compositor mexicano originario de la Ciudad de México. Fue a partir de la década de 1990 que comenzó a expandir su carrera musical a lugares como Estados Unidos Latinioamerica y Europa. Dentro de sus éxitos más grandes se encuentran temas como “Por si no te vuelvo a ver”, “Cuando dije amor”, “Agua de mar” y “Andrómeda” y dentro de sus álbumes de estudio destacan En pie de guerra, A tu voluntad, Nómada, Realidad virtual, Quinto elemento, Recuento y Brújula. Antes de partir el artista hizo un cambio en su perfil de facebook ya que quitó su foto de perfil y colocó una imagen de “That’s all folks” (lo que se traduce en “Eso es todo”), hecho que representó el mensaje que dejó antes de morir.

